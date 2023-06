Alors qu’en France les prix des TGV s’envolent, en Occitanie, prendre le TER n’a jamais été aussi économique. La région et la SNCF ont dévoilé une nouvelle offre, « + = Flex », qui vise à rendre les trains régionaux plus attractifs encore qu’ils ne sont aujourd’hui.

Attention, on s’accroche au siège, car si ce dispositif est clairement très avantageux pour les usagers, il n’est pas si simple que ça à saisir. Cette nouvelle formule, qui sera disponible dès le 1er août pour les trajets en Occitanie, ne nécessite aucun abonnement, ni de ne réserver aucun billet à l’avance : il suffit de télécharger l’application gratuite Fairtiq (la rouge), de se présenter à la gare, et de monter dans le train. Grâce à la géolocalisation, le petit logiciel reconnaît tout de suite où on se trouve (Montpellier, Toulouse, Sète, Albi, Nîmes…), et l’usager ne paie qu’une fois le trajet effectué.

« C’est une grande première en France », se réjouit l’élu aux transports

Une fois encore, la gare d’arrivée est automatiquement détectée par l’application, qui déclenche le paiement. Ainsi, si on change d’avis au dernier moment, si le TER est annulé ou si l’on quitte le train parce qu’il a trop de retard, on ne paie rien. C’est le premier avantage de cette offre : c’est pratique. « C’est une grande première en France, se réjouit Jean-Luc Gibelin (PCF), le vice-président de la région chargé des transports. Vous montez dans le train à Muret, et on vous annonce qu’il y a du retard, en raison d’un bagage abandonné à Toulouse. Si vous avez pris votre billet, vous attendez. Avec "+ = Flex", vous pouvez descendre, et vous ne payez rien. L’application verra que vous êtes monté dans le train, mais que vous n’êtes pas allé jusqu’à Toulouse. » « C’est révolutionnaire, en termes de transports », se réjouit Philippe Bru, directeur régional de SNCF Voyageurs.

Mais l’autre gros plus de « + = Flex », ce sont les réductions importantes que ce dispositif permet. Plus on voyage, moins on paie : on paie le premier voyage au tarif normal, puis le 2e est à -20 %, le 3e à -30 %, le 4e à -40 %, le 5e à -50 %, le 6e à -60 %, du 7e au 10e à -70 %, du 11e au 27e à -80 %, du 28e au 40e à -90 %. Et à partir du 41e, tous les trajets sont gratuits. Par ailleurs, la région Occitanie et la SNCF promettent que les usagers ne paieront jamais plus de 90 euros par mois : quand ce plafond est atteint, tous les voyages suivants sont offerts. Et s’il fallait encore un nouvel argument que vous lâchiez votre abonnement régional actuel pour « + = Flex », si vous prenez le TER au moins 20 fois par mois pendant deux mois consécutifs, 20 % du montant de vos déplacements seront crédités dans une cagnotte, pour vous permettre de bénéficier (encore !) de trajets à l’œil.

Des offres avantageuses pour atteindre les 100.000 usagers chaque jour

L’offre peut, par ailleurs, être prise en charge par les employés, à hauteur de 50 %, pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail. Ce dispositif n’est toutefois accessible qu’aux personnes âgées de 27 à 59 ans : les plus jeunes, de 16 à 26 ans, bénéficient de l’offre « + = 0 », qui permet de voyager gratuitement à partir de 11 trajets par mois, et les seniors de l’offre « + = - », qui permet de profiter d’un voyage gratuit tous les dix voyages.

L’objectif, pour la région Occitanie, c’est « de nous faire préférer le train », confie Jean-Luc Gibelin : la collectivité espère franchir, le plus vite possible, le cap des 100.000 usagers dans les TER chaque jour sur le territoire. Aujourd’hui, on est à peu plus de 80.000, 20.000 de plus qu’avant le Covid-19. « On est, déjà, en Occitanie, la région de France qui a la plus forte croissance de trafic », confie Philippe Bru : + 18 % de la fréquentation des trains cette année par rapport à 2022, année où, déjà, la hausse était de 30 % en un an.