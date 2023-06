Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

A partir de ce lundi, la cite phocéenne va de nouveau avoir les honneurs d’une longue visite présidentielle. Après sa venue en septembre 2021, Emmanuel Macron va présenter jusqu’à mercredi l’acte II du « plan Marseille en grand ». L’ambition du chef de l’Etat reste de faire de la ville un « laboratoire » et de « transformer la vie » des gens, a rappelé l’Elysée, qui a également chiffré à 5 milliards d’euros le montant mis sur la table. Ce budget concerne les écoles, le logement, les transports, la sécurité, la justice et la culture.

L’exécutif veut rendre plus effective la pénalisation financière à l’encontre des usagers de stupéfiant. Le paiement des amendes forfaitaires pour consommation de drogue doit pouvoir être « immédiat, par carte bancaire ou en liquide », a en effet affirmé Emmanuel Macron, dans un entretien au quotidien La Provence publié dimanche soir. Estimant « inacceptable » qu’avec les règlements décalés par télépaiement seules 35 % de ces amendes soient effectivement réglées, le chef de l’Etat précise avoir demandé au ministre de l’Intérieur « de préparer un décret pour la fin de l’été » et que d’ores et déjà « on a commencé à équiper les agents de 5.000 terminaux de paiement ».

Tout comme le Canada, les garde-côtes des Etats-Unis vont tenter de comprendre les causes de l’implosion du submersible Titan. Ils ont pour cela annoncé dimanche avoir ouvert une enquête, alors que les cinq passagers de l’appareil sont morts lors d’une plongée vers l’épave du Titanic. « Mon objectif principal est d’empêcher un événement similaire en formulant les recommandations nécessaires pour améliorer la sécurité du secteur maritime dans le monde entier », a déclaré Jason Neubauer, enquêteur en chef des garde-côtes et responsable de l’enquête. Un recueil initial de preuves est en cours, notamment de « débris sur le site de l’incident ». L’enquête américaine pourra également émettre « si nécessaire » un avis au sujet d’éventuelles poursuites judiciaires.