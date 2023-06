Elle signe un retour fracassant. Dans les festivals, sur le parquet de bal de ton mariage, sur le port de Rouen, sous la tonnelle du camping du Hellfest ou dans les rues de Saint-Brieuc, la chenille est redevenue un incontournable des soirées festives. Rendue célèbre par la sortie de la chanson de la Bande à Basile en 1977, la danse a connu des heures de gloire avant de devenir ringarde. Renvoyée au grenier, elle refait surface depuis quelques années. Avec un doux parfum de renfermé qui fait le charme des vieilleries, elle est même devenue l’objet de quêtes effrénées. Établi l’an dernier en marge du festival Art Rock, à Saint-Brieuc, le record de la plus grande chenille du monde a été pulvérisé il y a dix jours à Rouen. Dans le cadre de l’Armada, 3.940 personnes ont défilé sur le port pour établir un nouveau record du monde. Mercredi soir, Concarneau n’a pas pu faire mieux. Mais 500 personnes ont constitué une longue chenille dans les rues de la ville close du Finistère. Pourquoi cette danse un temps ringarde connaît-elle une telle hype ? Enquête.

« Il va falloir que j’ajoute une étoile sur le maillot ». Le lundi 12 juin, Vincent Piguet était à la tête de la plus grande chenille humaine du monde à Rouen. Tout un symbole pour celui qui se présente comme le premier (et sans doute le seul) professeur de chenille. L’an dernier, cet humoriste basé à Paris a créé la Chenille School Academy qui lui a valu l’intérêt de plusieurs sites d’information. Le reportage réalisé chez lui cette semaine par BFM lui a offert une exceptionnelle popularité depuis sa diffusion sur les réseaux sociaux. « J’ai voulu dépoussiérer la queue-leu-leu en créant des cours de chenille synchronisée. Je suis persuadé qu’il y a un potentiel », explique Vincent Piguet.









Réputé pour être un ambianceur, ce comédien et metteur en scène a une explication concrète au regain d’intérêt de la chenille. « On n’a pas besoin de savoir danser pour la pratiquer. Personne ne sera jugé, les gens savent tous la faire. La chenille, elle accepte tout le monde ». Se sachant l’objet de moqueries, le professeur assume pleinement sa nouvelle passion qui a le mérite de faire parler de lui. C’est sans doute ce qu’il cherchait. « Certains trouvent ça ringard. Mais, ces gens-là s’amusent, même s’ils ne participent pas. Voir les gens s’amuser, rire, ça a des vertus. Tout le monde a besoin de nouer le contact, de s’amuser pour décompresser ».

Le prof de chenille « met la main sur les épaules »

Arnaud est l’autre spécialiste de la chenille en France. Cet amateur de métal est à la tête du Macumba, une boîte de nuit kitsch qui s’installe officieusement sur le camping du Hellfest. Quand il a vu les images du « prof de chenille », il a un peu grincé des dents. « Le gars se dit prof de chenille et ils mettent tous la main sur les épaules ». Dans la chanson originale, les paroles sont pourtant claires : « accroche tes mains à ma taille ». En 2022, le Rennais avait mené la déambulation qui avait obtenu le record du monde. Dans les rues de Saint-Brieuc, 1.387 personnes avaient défilé en ligne derrière lui. « Je ne pense pas que ce soit un retour à la mode de la chenille. C’est plus large que ça. C’est plutôt un retour aux moments festifs, aux choses simples, aux fêtes populaires. On a l’impression d’être sérieux toute l’année. Les gens cherchent le lien, tout le monde a envie de se lâcher », estime le grand barbu.

Animateur des « after » sur le camping du Hellfest, le Rennais sait mieux que quiconque comment faire naître une chenille. Le plus simple est évidemment de diffuser la chanson originale de la Bande à Basile mais d’autres moyens existent. « Ça marche très bien sur Le bal masqué aussi. Et sur le morceau « Disco » d’Ottawan car ça chaloupe bien. Dès que tu as un mec en tête qui se lance, c’est parti ». Pour lui, le succès de la danse serait aussi lié à la liberté de chacun d’y participer ou non. « Tu peux choisir de ne pas y aller, personne ne va te juger. Mais si tu décides d’y aller, tu sais que tu vas te marrer ».





🐛 Il y a des victoires qui marquent plus que d'autres. Celle de la @ChenilleArmada restera dans mon cœur comme un symbole de la victoire du collectif et de la fête !

Philippe Steiner est sociologue. S’il n’est pas spécialiste de la chenille, le chercheur s’est en revanche penché sur les mécanismes de la fête. A plusieurs reprises, il a passé des journées entières à observer les fêtes de Bayonne et leur célèbre paquito, version basque et assise de la chenille. « Ces danses, ce sont juste les comportements exacerbés d’humains qui font la fête. La fête a ce quelque chose d’extra-ordinaire qui fait qu’on ose. C’est un moment en dehors de la vie quotidienne, un espace qui n’est pas comme d’habitude », explique le sociologue.





Plus de 1.000 personnes ont participé à une chenille géante menée par Arnaud en marge du festival Art Rock à Saint-Brieuc, établissant un record du monde, qui a depuis été battu. - Arnaud N.

C’est cet aspect exceptionnel qui pousserait les gens à se rapprocher les uns des autres, sans crainte d’être jugé. Imaginez le paradoxe. Alors que l’on fuit le monde, cherchant la rame de métro la moins bondée, on se plaît à accrocher la taille d’un parfait inconnu le soir venu. « La fête est comme ça. On y arrive souvent en groupe et on croise d’autres gens. On s’agglomère, on se disloque. On ne fait pas la chenille dans le métro parce que le lieu n’y est pas propice, que les gens présents ne partagent rien. Pendant la fête, on est dans une bulle de bruit. Aux fêtes de Bayonne, les gens se sentent relativement en sécurité, ils se lâchent, parce que l’espace est fermé, que tout le monde est là pour la même chose », explique l’auteur du livre « Faire la fête, sociologie de la joie » paru il y a quelques mois.

L’alcool ? Un facilitateur mais pas obligatoire

O.K. pour l’explication sociologique Philippe, mais la fête ne s’était pas vraiment arrêtée pendant toutes ces années où la chenille avait quasi disparu. Alors c’est quoi ce retour de hype ? « Les modes ont toutes ce côté cyclique qui fait que ça va et ça vient. On le voit pour les vêtements. Pour la fête, c’est pareil. Parce qu’on la vit au présent mais qu’on se nourrit du passé. On entendra toujours des amis d’enfance se remémorer de vieux souvenirs. Ou des collègues de différentes générations dire : à mon époque, c’était comme ça ». Et l’alcool là-dedans ? Impossible de ne pas aborder la question dans un pays où la fête est tellement associée à l’apéro. « C’est un facilitateur, ça délie et ça permet de se rapprocher. Offrir un verre à quelqu’un, c’est une façon de se socialiser. Mais j’ai vu de très grandes fêtes sans alcool », assure Philippe Steiner. En Inde, au Mexique, notamment. En France, c’est plus compliqué.