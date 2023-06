« Pour une fracture, qu’est-ce que vous me conseilleriez ? », demande une jeune femme à Astrid Schilling. « L’ambre », lui répond du tac au tac l’ancienne réalisatrice de télévision devenue, selon sa brochure, experte en lithothérapie. Nous sommes à Sainte-Marie-les-Mines, tranquille bourgade alsacienne, qui devient pendant quatre jours l’épicentre du monde minéral. Le salon Mineral & Gem, une institution, y réunit vendeurs en gros et clients venus du monde entier. Sur des centaines de stands, des professionnels viennent s’approvisionner en opale australienne, fossiles d’Amérique ou ambre des pays baltes.

A côté de cette activité marchande, la bourse organise des conférences. Trois salles sont réservées de vendredi à dimanche à la lithothérapie, une pratique non prouvée scientifiquement qui fait appel aux pierres pour répondre à divers maux physiques et de l’esprit. Les curieux sont ainsi invités à se pencher sur « les pierres de chance et le développement de la confiance en soi » ou bien sont invités à découvrir comment « purifier les cristaux avec de l’encens en résine »

Astrid Schilling doit en donner une ce vendredi à 13 heures sur « l’utilisation des pierres et des cristaux dans le développement personnel ». En attendant, elle patiente dans la petite salle réservée aux exposants lithothérapeutes. Devant elle, une améthyste violette et deux de ses livres. L’un s’intitule La médecine du cristal. « Le titre est de l’éditeur », développe-t-elle, lorsqu’on lui demande si le titre peut porter à confusion, laissant entendre que l’on peut se soigner avec des pierres. Sur internet, des sites vous proposent quant à eux d’utiliser une ou des pierres pour faire face à des problèmes de santé, du plus bénin au plus grave, comme les problèmes de fertilité.

Mystère et surnaturel

« La lithorapie est une aide, ce n’est pas le seul moyen de traiter », défend Astrid Schilling, qui ne vend pas de cristaux mais organise des stages. Une pratique qu’elle ne met pas sur le même plan que la médecine : « Pour moi, la lithothérapie c’est le soin de l’âme, du bien-être, du spirituel. » La pratique flirte en effet avec le surnaturel : la lithothérapie professe que nous avons plusieurs corps invisibles au-delà de notre corps physique. Nous aurions également sept chakras. L’énergie des pierres viendrait entrer en résonance avec celle des chakras et des autres corps.

La pratique s’enrobe d’une autre couche de mystère : pour utiliser une pierre, il faut la « programmer », c’est-à-dire lui donner une « intention ». Des sites conseillent de « recharger » la pierre, en la disposant au clair de lune ou au soleil, ou bien encore en l’enfouissant ou en utilisant de l’eau distillée. Des actes qui penchent plus vers le rituel que vers la science.





Des centaines d'exposants proposent minéraux et cristaux, certains déjà prêts à être utilisés comme bijoux. - Mathilde Cousin / 20 Minutes





Joël Bécot, un lithothérapeute rencontré avec sa compagne après une conférence, nous propose gentiment de tester. En effet, puisque la pratique professe qu’il existe des énergies dans les pierres, quoi de mieux que d’essayer de les ressentir ? Le Grenoblois sort de son sac un cristal blanc d’une dizaine de centimètres qu’il vient d’acheter sur un des stands du salon. Le minéral est un bel objet, poli sur plusieurs faces, agréable à contempler. D’une voix calme, le praticien nous invite à nous en approcher doucement avec notre main. Malgré plusieurs tentatives, aucune chaleur ou aucun picotement ne se fait sentir.

Astrid Schilling reconnaît que pour trouver un effet bénéfique aux minéraux, il faut y croire. « Si des gens portent un bijou avec une pierre, mais qu’ils ne font pas attention aux effets de cette pierre, cela ne va rien faire, parce qu’ils ne sont pas dans la conscience », développe-t-elle.

Joë Bécot et sa compagne en sont également convaincus : « La lithothérapie est une pratique de mieux être. C’est la rencontre de la pierre avec mon énergie, avec ce que je ressens. » Il leur arrive de se rendre dans des hôpitaux auprès de patients, mais conviennent que la lithothérapie « ne remplacera jamais la médecine traditionnelle ».









Dans les allées de cet immense salon, qui s’étale dans le centre de Sainte-Marie-aux-Mines, tout le monde n’est pas convaincu par ces pratiques. Alphonse, un Belge qui propose à la vente des objets new age avec ses associés néerlandais, balaie tout cela d’un revers de la main. « Quand les clients nous demandent si telle pierre est contre le mal de tête, on leur dit oui, oui, mais vous savez, c’est avant tout du business. »

Alors que viennent faire ces rituels au milieu d’une bourse réputée, qui attire des centaines d’acheteurs professionnels qui viennent s’approvisionner en pierres de toute sorte ? Les organisateurs du salon expliquent à 20 Minutes avoir répondu à la demande « d’exposants et de visiteurs » en créant cet espace « Cristal & Santé ». Ils préviennent toutefois ne « pas pouvoir être tenus responsables des propos des exposants et conférenciers de cet espace » et veulent « mettre en garde les visiteurs quant à la portée et la véracité des discours tenus ».

Il y a vingt ans, le salon proposait déjà de telles conférences. A l’époque, il était déjà possible d’écouter des conférenciers discourir sur « des particules étranges dans le quartz » ou bien sur « les outils d’harmonisation en cristal de roche », comme le relevait le pharmacien Pierre-Yves Boudard, auteur d’une thèse sur la lithothérapie.

Aucune étude n’a démontré, au-delà de l’effet placebo, un effet sur la santé de ces rituels avec les pierres. Quant à une quelconque énergie émise par les pierres, les scientifiques sont formels : aucun phénomène tels que ceux décrits par les lithothérapeutes n’a été observé. La répression des fraudes a déjà épinglé des professionnels du secteur des bijoux pour des « allégations fantaisistes, tendancieuses ou trompeuses », comme des « propriétés de bien-être prétendument attribuées aux pierres gemmes ».

Les associations de prévention des mouvements sectaires tirent la sonnette d’alarme depuis plusieurs années : « Nous recevons 1 200 demandes d’aide et d’information chaque année. Près de 40 %, voire davantage, ont trait à des pratiques de soins et mieux-être non conventionnelles », expliquait déjà en novembre 2012 Didier Pachoud. L’ancien président du Gemppi, une association d’aide aux victimes de sectes, soulignait que « les concepts employés [dans les pratiques de soins non conventionnelles] - énergie, vibration, etc. - relèvent de la spiritualité et réemploient les croyances de l’hindouisme en une âme universelle dans un registre pseudo-scientifique ».