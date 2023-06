« Personnellement, êtes-vous… ? » Plus de 80 % ont répondu « pour », 8 % « contre » et 11 %, ne se sont pas prononcés. L’association La Transalpine, qui a, entre autres, pour objectif de « mener toute action de nature à faciliter ou accélérer la réalisation de la liaison ferroviaire à haute capacité, voyageurs et marchandises, entre Lyon et Turin », vient de révéler les résultats d’un sondage Ifop qu’elle a commandé.

Sur les 803 personnes interrogées en mai, qui vivent en Rhône-Alpes, 75 % avaient déjà entendu parler de ce projet. Avant de poser la fameuse question centrale, une mise à niveau précisait : « Cette nouvelle ligne de 270 km entre Lyon et Turin, qui comprend notamment un tunnel sous les Alpes en cours de creusement, doit permettre de réduire de deux heures le temps de trajet voyageurs entre la France et l’Italie, mais aussi de développer le transport ferroviaire de marchandises en basculant chaque année plus d’un million de poids lourds sur le rail. Cette nouvelle ligne sera donc utilisée à la fois pour le transport de voyageurs et de marchandises. »

Défenseurs et opposants du projet le sont pour la même raison

Les personnes favorables ont expliqué l’être en raison de la réduction des camions sur le trafic routier, parce que cela leur semblait pratique mais également parce que la ligne permettrait « moins de pollution ». Ce dernier argument est aussi le premier (et le principal) exposé par les habitants opposés au projet.

Au début du mois de juin, une quarantaine de maires ont lancé un appel en faveur de l’accélération du Lyon-Turin tandis qu’une grande manifestation était organisée le week-end dernier par les Soulèvements de la terre, dont la dissolution a été prononcée mercredi, pour protester contre la construction de cette ligne ferroviaire à grande vitesse.