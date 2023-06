Vichy, Dachau ou Auschwitz… Difficile de savoir exactement ce qu’il s’est murmuré dans un train se rendant à Limoges mercredi. A son bord, le militant CGT Frédéric Tronche, ancien responsable de la CGT-cheminots dans le Limousin, a croisé le polémiste d’extrême droite Éric Zemmour en route pour présenter son dernier livre dans une salle municipale. Depuis, les versions s’affrontent. La CGT met en avant une blague antifasciste tandis que les proches d’Éric Zemmour dénoncent des propos antisémites.

« A ce stade, c’est paroles de militants contre paroles de militants », rappelle le président de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra), Mario Stasi, qui appelle à la « prudence ». En effet, les propos rapportés par chaque camp diffèrent grandement. Le parti Reconquête attribue deux phrases antisémites au mis en cause dans son communiqué : « Tu prends le train pour Auschwitz ? » et « Je ne savais pas c’était le train pour Dachau ? » De son côté, la secrétaire générale de la CGT a déclaré que le militant avait « interrogé le contrôleur pour savoir si le train [n’allait] pas à Vichy ».

Frederic Tronche, militant de la @cgtcheminots, dirigeant de la @CGTCadresTechs croise Eric Zemmour dans le train pour Limoges. Il interroge le contrôleur pour savoir si le train de va pas à Vichy 😂. Résultat : il est en GAV depuis 14h30 accusé…d'antisémitisme….Tout va bien — Sophie Binet (@BinetSophie) June 21, 2023



« Attaque antisémite scabreuse ou trait ironique raté »

Frédéric Tronche a été interpellé à son arrivée en gare de Limoges mercredi puis placé en garde à vue jusqu’à 23h05. Une enquête pour « injures publiques à caractère racial et religieux » est en cours suite à la plainte d’Éric Zemmour. Les forces de l’ordre cherchent à interroger un maximum de témoins afin de déterminer quels ont été exactement les propos du militant de la CGT. Mais alors que l’enquête essaie de retracer avec exactitude ce qui a été dit dans ce train, de nombreux internautes ont repéré et partagé un post de Frédéric Tronche sur Facebook. « Zemmour dans mon train… Je vérifie si le train va bien à Limoges… Peur qu’il aille en Pologne », écrivait alors le militant.

Ce message « peut se lire de deux manières : une attaque antisémite scabreuse ou un trait ironique, nécessairement raté car on ne rit pas de la Shoah et on attaque encore moins un juif en s’y référant, visant un polémiste qui, sur l’histoire de Vichy, a construit un discours révisionniste », analyse Mario Stasi, ajoutant que « dans les deux cas, ce n’est toutefois pas acceptable ». La Licra précise toutefois avoir une « hésitation sur l’intention » car « un certain nombre d’éléments contextuels doivent être étudiés ».

Des publications loin des thèses antisémites

En effet, sur cette même page Facebook, Frédéric Tronche avait appelé à manifester contre la venue de l’ancien candidat à la présidentielle à Limoges et plusieurs de ses publications montrent une opposition claire au révisionnisme qu’il reproche au polémiste d’extrême droite. « Au choix sur Vichy, Maurice Papon ou encore l’affaire Dreyfus, Zemmour utilise les mêmes escroqueries intellectuelles qu’ont employées les fascistes en leur temps », a-t-il écrit.

« Autoriser Zemmour dans une salle municipale, c’est tourner le dos à la terre de résistance que représente le Limousin. C’est mettre ses pieds dans les chaussons des mairies de droite qui ont dirigé la ville pendant la collaboration. C’est choisir les adorateurs de Maurras [écrivain ouvertement antisémite] plutôt que les descendants de Georges Guingouin [résistant français] », a-t-il développé. le 10 juin dernier, il avait aussi publié un hommage en mémoire du massacre du village d’Oradour-sur-Glane par les nazis accompagné du message « 10 juin 1944… ni oubli ni pardon ». La personnalité d’Éric Zemmour est mise en avant par les soutiens de Frédéric Tronche.

Une personnalité au centre des débats

« Jusqu’à preuve du contraire, celui qui a des condamnations pour provocation à la haine raciale, c’est Zemmour, pas lui. Sa stratégie est de toujours se victimiser pour qu’on parle de lui », a tancé Arnaud Raffier, secrétaire général de l’union départementale de la CGT en Haute-Vienne. Le polémiste d’extrême droite a, en effet, été condamné en 2011 pour discrimination raciale, en 2018 pour provocation à la haine envers les musulmans mais aussi en pour injures publiques à caractère raciste plusieurs fois. La cour de cassation doit aussi se prononcer pour contestation de crime contre l’humanité après que le polémiste a estimé que « Pétain avait sauvé les juifs français ». Mario Stasi reproche à l’extrême droite l’organisation d’un « buzz », soulignant que la Licra accueille avec « un certain amusement les grandes leçons en la matière de ceux qui, à l’extrême droite, sont des novices dans ce domaine quand ils n’en sont pas tout simplement les fourriers ».

Il souligne aussi les défauts de communication de la CGT qui, comme le montre le message Twitter de Sophie Binet accompagné d’un smiley hilare, utilise un « ton léger » quand « toute affaire liée au racisme ou à l’antisémitisme exige prudence et rigueur ». Quels que soient les antécédents judiciaires et la personnalité d’Éric Zemmour, si les propos que prête Reconquête au militant CGT venaient à se confirmer, ils sont légalement répréhensibles. « Un antisémitisme qui vise Éric Zemmour est tout aussi odieux et condamnable que celui qui cible un autre individu », rappelle le président de la Licra. Avant de souligner : « Et contrairement à lui, qui souhaite l’abrogation de la loi contre le racisme de 1972, nous pensons que la législation antiraciste est un outil essentiel pour défendre l’égalité en droits et en dignité des citoyens ». Si ces propos venaient à se confirmer, l’association « condamnerait avec la plus grande fermeté et se réserverait la possibilité de se constituer partie civile ».