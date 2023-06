Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Sous-marin disparu près du Titanic : Mort des cinq passagers à bord

Les cinq passagers du submersible perdu depuis dimanche dans l’Atlantique nord, près de l’épave du Titanic, sont très probablement morts dans l' « implosion catastrophique » de ce petit sous-marin de tourisme scientifique, ont annoncé jeudi les garde-côtes américains et l’organisateur de l’expédition. « Nous estimons à présent que notre patron Stockton Rush, Shahzada Dawood et son fils Suleman, Hamish Harding et Paul-Henri Nargeolet sont malheureusement morts », a déploré dans un communiqué la société américaine OceanGate Expeditions. « Le champ de débris » retrouvé par les robots de recherche près de l’épave mythique, par près de 4.000 mètres de fonds, « est compatible avec une implosion catastrophique » du submersible, a déclaré, de son côté, le contre-amiral John Mauger des garde-côtes américains, lors d’un point de presse à Boston, sur la côte nord-est des Etats-Unis. Il a évoqué une « perte catastrophique » de pression à l’origine de l’accident.

Sommet de Paris : Dernières heures pour un pacte financier mondial sur le climat

Dirigeants du Nord et du Sud vont tenter au dernier jour de leur sommet vendredi à Paris de jeter les bases d’une refonte de l’architecture financière internationale née après la Seconde Guerre mondiale, dans le but affiché d’enrayer à la fois la pauvreté et le réchauffement de la planète. Après une première journée jeudi où des pays du sud exposés au défi climatique comme la Zambie et le Sénégal ont engrangé quelques gains financiers de la part de pays bailleurs, les participants au Sommet, organisé par l’Elysée, se retrouvent vendredi pour une photo de famille nord-sud. Avec l’ambition d’avoir posé de nouvelles bases pour les prochains rendez-vous internationaux, notamment celui du G20 à Delhi ou lors des négociations internationales sur le climat de la COP28 à Dubaï en décembre, les rencontres de vendredi s’inscrivent aussi sous la pression d’une manifestation à Paris appelant à ne plus financer les combustibles fossiles. Jeudi soir, un grand concert pour le climat a réuni sur le Champs de Mars des artistes comme Lenny Kravitz ou Bille Eilish, ainsi que le président brésilien Lula.

NBA : Le phénomène français Victor Wembanyama choisi par les San Antonio Spurs

Tout est vraiment plus grand au Texas. Jeudi soir, le « commissioner » de la NBA, Adam Silver, a prononcé la phrase que tout le monde attendait : « Avec le premier choix dans la draft 2023, les San Antonio Spurs sélectionnent Victor Wembanyama. » Mais l’émotion n’en a pas été moins forte pour le géant du Chesnay, qui a pris sa sœur Eve, et son petit frère Oscar, dans ses bras à l’envergure d’albatros. Avant de laisser couler ses larmes quelques minutes plus tard en interview. « Accomplir quelque chose dont j’ai rêvé toute ma vie, entendre cette phrase d’Adam Silver, c’était obligé que je pleure », a expliqué « Wemby » au micro d’ESPN, dans un anglais presque sans accent, ponctué de « You know », une casquette à l’éperon argenté sur la tête.