Une greffière affectée à un cabinet d’instruction du tribunal de Saint-Nazaire a été mise en examen et placée en détention provisoire, soupçonnée d’avoir transmis des informations sur une enquête dans le cadre d’un trafic de stupéfiants, a-t-on appris jeudi auprès du parquet d’Angers.

Le 9 juin, le parquet d’Angers a ouvert une information judiciaire contre X du chef de « révélation d’information sur une enquête ou une instruction pour crime ou délit » puni de dix ans d’emprisonnement relevant de la criminalité organisée à une personne susceptible d’y être impliquée. Cette enquête « avait été lancée sur la base d’informations provenant d’un dossier particulièrement sensible ouvert auprès du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire », a indiqué le procureur de la République d’Angers Éric Bouillard, dans un communiqué confirmant une information de Ouest-France. Le dossier en question concernait un trafic de stupéfiants.

La greffière « a reconnu les faits qui lui sont reprochés »

Lundi, des perquisitions ont été menées, « y compris au sein des locaux du tribunal de Saint-Nazaire », poursuit le communiqué. « Dans le même temps, la personne soupçonnée, greffière affectée à un cabinet d’instruction nazairien, a été placée en garde à vue pour être entendue sur des éléments susceptibles de l’impliquer », a expliqué Eric Bouillard.

Mardi, en fin de journée, la greffière a été déférée au cabinet du magistrat instructeur d’Angers et mise en examen. « Elle a reconnu les faits qui lui sont reprochés » et a été placée en détention provisoire, selon la même source. Interrogé par l’AFP, le magistrat a précisé que la mise en cause encourait une peine de sept ans de prison et une amende de 100.000 euros.