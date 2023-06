Une église, des personnalités « ennemies de l’islam » ou même des victimes attaquées à l’aveugle ? Deux jeunes hommes, dont un mineur, suspectés d’avoir élaboré des projets d’attentats au nom de Daesh, ont été interpellés, en mars et la semaine dernière, sur la Côte d’Azur et en Île-de-France, a-t-on appris auprès du Parquet national antiterroriste (Pnat), confirmant une information du Parisien.

Ils ont été mis en examen pour « association de malfaiteurs terroriste en vue de préparer des crimes d’atteinte aux personnes » et placés en détention provisoire. Leur arrestation, par les policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), s’inscrit dans le cadre d’une information judiciaire destinée à « préciser la nature et l’état d’aboutissement du ou des projets qui pourraient avoir été les leurs », a également précisé le parquet à 20 Minutes.

Le plan manuscrit d’une église découvert au domicile d’un suspect

Les mis en cause, un lycéen de 17 ans habitant à Vallauris (Alpes-Maritimes) et un étudiant en droit de 21 ans, domicilié en Seine-Saint-Denis, ne s’étaient encore jamais rencontrés mais échangeaient sur Internet, selon Le Parisien. Le second, fasciné par des images ultra-violentes, selon des éléments découverts au cours d’une perquisition à son domicile, où le plan manuscrit d’une église a également été retrouvé, encourageait a priori le plus jeune à passer à l’acte, à s’en prendre à des « ennemis de l’islam ».

Le mineur, radicalisé, aurait également confié à d’autres interlocuteurs virtuels qu’il envisageait des attaques au couteau « contre n’importe qui ». C’est son activité en ligne, sur des réseaux sociaux liés à la « djihadosphère », qui avait alerté la DGSI. Les enquêteurs étaient ensuite remontés jusqu’à l’autre suspect de 21 ans.