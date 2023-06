Depuis dimanche, d’importants moyens maritimes et aériens sont mobilisés pour tenter de retrouver un sous-marin, disparu alors qu’il effectuait une plongée sur l’épave du Titanic. Un déploiement de forces considérable et nécessaire au vu de la course contre la montre engagée par les sauveteurs face au manque d’oxygène qui menace les cinq occupants du submersible. D’un autre côté, le naufrage, mercredi, d’une embarcation de migrants au large de la Grèce a fait 78 morts avant que des secours ne soient envoyés sur place. Un deux poids, deux mesures difficilement explicable au regard de la réglementation internationale qui régit les opérations de sauvetage et d’assistance en mer.

« En mer, une personne en détresse n’a pas d’autre statut que celui de naufragé. Elle n’est ni migrante, ni milliardaire », insiste François Thomas, ancien marin et président de l’association SOS Méditerranée. Et lorsqu’il entend des voix s’étonner de la débauche de moyens pour sauver les occupants du sous-marin, il s’emporte : « Ce qui me choque, c’est ce qu’il s’est passé au large de la Grèce, pas les moyens mis en œuvre pour retrouver ce sous-marin ». Car si son association vient essentiellement en aide aux navires de migrants en difficulté en Méditerranée centrale, pour lui, une vie en vaut une autre : « Quand il faut sauver une vie, cinq vies ou 700 vies, on ne doit pas se poser de question, insiste-t-il. Sauver des personnes est avant tout un devoir moral ».

Une réglementation née après le naufrage du Titanic

Devoir moral, et obligation réglementaire. Il aura justement fallu le naufrage du Titanic, et ses 1.500 victimes, en 1912, pour que la communauté internationale se pose la question de l’organisation des sauvetages en mer. C’est de cette réflexion qu’est née, 62 ans plus tard, la convention internationale pour le sauvetage de la vie humaine en mer (Solas), ratifiée par 121 Etats. D’autres conventions et règlements ont suivi depuis, notamment la convention Search and rescue (Sar). Celle-ci délimite des zones de mer attribuées à des Etats, lesquels sont chargés d’allouer des moyens de sauvetage sans discrimination, mais aussi d’assurer la coordination des opérations de recherche. En France, ce sont les Cross (centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage) qui assurent cette tâche. Pour le sous-marin disparu, les opérations de recherche sont coordonnées par le Canada. L’embarcation de migrants, elle, a fait naufrage dans la zone Sar attribuée à la Grèce.





Outre les moyens obligatoires qu’il met en œuvre pour sa zone Sar, un Etat peut faire appel aux pays voisins, ou a tout autre navire se trouvant dans cette zone. « En France, qui fait quoi est déterminé par les Cross. En fonction de la distance par rapport aux côtes, du type d’intervention et des moyens immédiatement disponibles », explique à 20 Minutes Claire Berthelot, porte-parole de la Snsm (Société nationale de sauvetage en mer). Ainsi, toujours pour la Sar attribuée à la France, la Snsm effectue 50 % des sauvetages. « Sont engagés aussi les moyens de la marine nationale, de la gendarmerie maritime ou même de la douane », poursuit-elle.

« Le sauvetage de la vie humaine est gratuit »

Les navires privés sont aussi régulièrement sollicités, parfois au moyen de cagnottes, comme lors de la disparition d’Emiliano Sala dans la Manche, en 2019. « Il y a une vraie solidarité en mer », assure Claire Berthelot. « Avant même l’élaboration d’une réglementation, porter secours était déjà une évidence chez les marins », renchérit François Thomas. Le secours en mer est néanmoins devenu une obligation en vertu de l’article 98 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM). « Tout capitaine est ainsi tenu de porter assistance à une personne ou un navire en détresse au risque de se voir infliger une amende et une peine de prison », insiste le président de SOS Méditerranée. Obligation nuancée cependant par ce même article de la CNUDM. « La règle est de ne pas mettre son bateau ou son équipage en danger. Cette évaluation du risque revient au capitaine et au centre de coordination des opérations de sauvetage », détaille François Thomas.

Par ailleurs, le coût n’entre pas en ligne de compte pour lancer des opérations de recherche et de secours. « En mer, le sauvetage de la vie humaine est gratuit », insiste Claire Berthelot. « Une vie est une vie, il faut mettre le paquet à chaque fois », ajoute François Thomas, même s’il déplore que ce ne soit pas toujours le cas. « Chez nous, une journée de sauvetage en mer coûte 24.000 euros, estime-t-il. Mais pas question de présenter la facture à des rescapés ».