Placés en garde à vue ce mardi par les gendarmes de la section de recherches de Poitiers, responsables des enquêtes après des violents affrontements qui ont opposé en mars les militants anti-bassines et forces de l’ordre à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) en mars, cinq hommes sont poursuivis pour des faits de violences et de vol. Deux d’entre eux seront jugés jeudi dans le cadre d’une comparution immédiate, a annoncé ce jeudi le parquet de Niort.

Violences, outrages, recel de vol aggravé…

Le premier prévenu, un homme âgé de 42 ans, est poursuivi pour des « violences sur personne dépositaire de l’autorité publique », en l’occurrence sur des gendarmes missionnés de protéger la « méga bassine » de Sainte-Soline les 25 et 26 mars. Selon le parquet, « il lui est reproché d’avoir jeté des projectiles et notamment des pierres ». Déjà condamné pour des faits similaires, il encourt quatorze ans de prison.









Le second, âgé de 27 ans, est soupçonné d’avoir « fait partie des groupes actifs de la manifestation ayant pour objectif de dégrader la réserve de substitution (…) et de commettre des violences sur les militaires de la gendarmerie ». La justice lui reproche aussi d’avoir inscrit « ACAB », un acronyme signifiant « All cops are bastards » traduit en français par « Tous les flics sont des bâtards », sur un des camions qui a brûlé et d’avoir « sciemment recelé une veste de gendarmerie volée dans un des camions ». Il encourt sept ans d’emprisonnement.

Les trois autres prévenus, âgés de 25, 26 et 27 ans, devront comparaître devant le tribunal correctionnel le 27 juillet. L’un est suspecté d’avoir « participé à un groupement formé en vue de la préparation de violences » contre des personnes ou des biens ; les deux autres pour « recel de vol aggravé ».