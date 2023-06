Du pilotage automatique qui n’aura jamais si bien porté son nom. « Avec une intelligence artificielle prenant seule les commandes de l’avion, tandis qu’un pilote dort à l’arrière et que le deuxième dort aussi peut-être à l’avant », cauchemarde Thierry Oriol, commandant de bord chez Air France. « Les gens n’ont pas compris que ça risquait de leur tomber dessus très bientôt », ajoute ce membre du bureau exécutif du Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) et qui, à ce titre, arpente les allées du Salon aéronautique du Bourget pour propager le plus largement possible les inquiétudes de la profession, quitte à s’époumoner au passage des démonstrations en vol.

Dans le viseur du SNPL – « et de tous les syndicats de pilotes du monde » – il y a ce que sa présidente Karine Gely a appelé récemment lors d’une conférence de presse en ligne « une espèce de rêve fou d’ingénieurs qui rêvent de créer l’ordinateur parfait qui viendrait remplacer un pilote humain ». Et plus précisément les recherches d’Airbus avec son projet « eMCO » pour « extended Minimum Crew Opérations » (opérations prolongées en équipage minimum). « Ces études visent à améliorer la gestion de la fatigue des équipages sur les vols long-courriers et à leur permettre de mieux organiser leur présence dans le cockpit pendant les phases de croisière, grâce à des fonctions automatisées supplémentaires, explique un porte-parole du constructeur européen. Elles s’appuient sur un minimum de deux pilotes à bord et sont menées en collaboration avec les autorités de certification et des compagnies aériennes partenaires ».

« On ne remplacera jamais la décision humaine »

Et c’est ce « deux pilotes minimum » que retient, et qui effraie, le SNPL. « Dans tous les avions long-courriers – et notamment depuis le crash provoqué par le pilote allemand dans les Alpes – il y a en permanence deux pilotes derrière le manche à balai, mais il y a trois pilotes dans l’avion, voire quatre chez certaines compagnies pour tenir compte des temps de repos et de la fatigue, détaille Thierry Oriol. Alors que le système Airbus, c’est qu’il y en ait que deux et un seul aux commandes ». Qui, s’il a une absence, une envie pressante, un malaise, est relayé par l’IA. Plus de sacro-sainte « crosscheck », la « vérification croisée » humaine. « On peut tout automatiser, on ne remplacera jamais la décision humaine, le bon sens d’un pilote expérimenté quel que soit le degré d’intelligence de l’IA », insiste le pilote de ligne.









Le représentant syndical se montre plus ouvert sur d’autres améliorations technologiques dévoilées par Airbus. Et notamment sur le projet DragonFly (Libellule) qui doit permettre des atterrissages d’urgence automatisés en cas de déroutage, même sur de tout petits aéroports. « C’est de la pure technique, tant que l’IA reste une assistance, nous n’avons aucun problème. Cela ne nous dérange pas que l’avion sache faire des trucs tout seul, ce qui nous dérange c’est qu’il décide seul », argumente-t-il.

Bientôt un pilotage en solo ?

Donc sur le fameux eMCO, qui selon lui pourrait débarquer d’ici à deux ans sur un A350 transformé « en cheval de Troie », le pilote n’en démord pas et se montre même alarmiste. « On pense que s’il y a encore un peu de sagesse chez Airbus, un peu d’intelligence non artificielle, eh bien il est grand temps qu’ils abandonnent ce projet, dit-il, car il remet en question la sécurité des vols » . Il craint aussi qu’une première compagnie – « low cost » au hasard – tombe sous le charme de l’argument commercial du « moins de pilote » et que les autres suivent « au nom de la concurrence ».

Dans ce bras de fer sur fond de cyber-pilotage, Airbus affirme que son seul dessein est « d’accroître en permanence la sécurité des vols et l’efficacité des compagnies aériennes ». « Nous pensons que les pilotes resteront au cœur des opérations dans le futur », assure aussi l’avionneur.

Mais il y a déjà bien d’autres épisodes en soute. Tout en soulignant que les nombreux projets de recherche en aéronautique « ne rentrent pas tous nécessairement en service », Airbus planche aussi « sur un sujet de recherche visant à déterminer si un avion commercial peut être piloté par un seul pilote sans en compromettre la sécurité ». Un coup d’avance ?