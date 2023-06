Moins cher, plus facile à organiser, le court voyage de noces (appelé « mini-moon ») est de plus en plus plébiscité par les jeunes mariés, qui partent parfois dès le lendemain de leur union pour quelques jours de farniente. Selon une étude du site spécialisé Mariages.net, cette pratique gagne en popularité depuis la crise sanitaire, avec 16 % des couples qui ont choisi de partir en « mini lune de miel » l’an dernier, plutôt que de s’envoler vers des îles paradisiaques à l’autre bout du globe.

Vous aussi, vous vous êtes offerts (ou prévoyez de vous offrir) une courte escapade en amoureux pas loin de chez vous, juste après votre union ? Budget, écologie, organisation… Pour quelles raisons avez-vous opté pour cette formule ? Quelle destination avez-vous choisi et quel a été le programme de ce séjour ? Avez-vous prévu un plus long et plus lointain voyage de noces, plus tard ?

Vos contributions serviront à la rédaction d’un article. Merci par avance !