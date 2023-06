Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Mercredi, peu avant 17 heures, un drame a frappé rue Saint-Jacques en plein cœur de Paris. Au numéro 277, l’effondrement d’un immeuble après une explosion d’origine inconnue a fait 37 blessés dont quatre présentent un pronostic vital engagé, selon un bilan provisoire. L’incendie qui a suivi a été circonscrit peu avant 18h30. Gérald Darmanin, venu sur les lieux du sinistre dans le 5e arrondissement de la capitale, a confirmé qu’au moins deux personnes étaient encore potentiellement sous les décombres sans que l’on soit sûr, à ce stade, qu’elles soient bien disparues.





Le capitaine des gardes-côtes américains veut y croire. « Il faut rester optimistes et garder espoir », a déclaré Jamie Frederick lors d’un point presse à Boston. Les recherches d’ampleur et difficiles se poursuivent donc dans l’Atlantique Nord pour retrouver les cinq occupants du submersible Titan disparu dimanche lors d’une exploration de l’épave du Titanic par 4.000 mètres de fond. Le navire français de l’Ifremer Atalante est attendu sur zone et le robot Victor 6000 doit plonger pour tenter une localisation. Mais l’heure presse, avec des réserves d’oxygène qui doivent expirer autour de 13 heures (à Paris) ce jeudi. En cette journée décisive, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée avec un live pour vous donner toutes les informations sur le Titan.

Le constat est sans appel : les institutions financières internationales, héritées de 1945, ne parviennent plus à assurer le développement économique des pays du Sud, et encore moins à les aider à faire face à la crise climatique. En novembre dernier, Emmanuel Macron s’est donc rangé à l’idée de remettre à plat le système financier international en promettant de convier un sommet mondial sur ce sujet en 2023. Six mois plus tard, on y est. Ces jeudi et vendredi, Paris accueille pendant deux jours le gratin de la diplomatie internationale pour plancher sur un nouveau pacte Nord-Sud.