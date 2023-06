Qui vivait ou travaillait au numéro 277 de la rue Saint-Jacques, l’immeuble soufflé par une violente explosion mercredi en fin d’après-midi dans le 5e arrondissement de Paris ? L’édifice abritait la Paris American Academy, une école de design et de mode fondée par un musicien américain, Richard Roy, en 1965, et qui accueille chaque année plusieurs dizaines d’étudiants étrangers, pour la plupart Américains.

« Nous n’avons aucune nouvelle »

« La Paris American Academy dispense un enseignement de classe mondiale depuis plus de cinquante ans, partageant l’amour de la mode, du design d’intérieur, de l’écriture créative et des arts, explique le site Internet de l’établissement. La philosophie des enseignements vise à stimuler la créativité et l’imagination des étudiants, en leur apprenant le savoir-faire et les outils nécessaires à leur évolution dans le monde professionnel. »





Parmi les quatre personnes au pronostic vital engagé et les 33 blessés supplémentaires, sans compter les personnes disparues, deux pour le moment, combien étaient dans les locaux du Val-de-Grâce, dans « un immeuble classé datant du 17e siècle et récemment rénové », selon le site internet de l’école ? Un ancien élève de l’école, contacté par 20 Minutes, indiquait mercredi soir qu’il n’avait « reçu aucune réponse » de la part d’élèves, de professeurs ou du personnel administratif qu’il avait tenté de joindre au téléphone.

Interrogé par Le Parisien, Michel Denis, directeur de la Schola cantorum, une école de musique réputée située dans un bâtiment adjacent, et lui-même soufflé par l’explosion « sur trois mètres », confirme n’avoir aucune nouvelle de ses collègues de l’école américaine : « Nous sommes très inquiets. Ce sont des amis. Nous les appelons et ils ne répondent pas. Il y a, entre cette école et la nôtre, l’église du Val-de-Grâce et la Maison de l’enseignement catholique. Mais nous les connaissons bien. »