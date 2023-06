Summer body versus bodypositive… A l’heure de l’acceptation de soi, les injonctions corporelles sont encore très puissantes et bénéficient de relais bien ancrés. Sur Instagram, 4,3 millions de publications incluent le tag #summerbody, sans compter tous ses dérivés. Programmes sportifs « objectif bikini », pub pour des régimes miracles, l’été est « la » saison du marché de la minceur, dont le chiffre d’affaires en France est évalué à 3 milliards d’euros. Un marché en croissance constante.

Bref, le culte de la minceur a encore de beaux jours devant lui, et summer body rime souvent avec bodyshaming, comme l’a démontré le récent harcèlement à l’encontre de la vidéaste Lena Situations au Festival de Cannes, critiquée pour la forme de ses cuisses. Ainsi, selon un sondage d’Opinionway, 75 % des personnes interrogées estiment qu' « en France, on accepte facilement les personnes maigres », contre seulement 48 % pour « les personnes rondes ».

« Une source d’angoisse » pour 84 % des jeunes femmes

Dès lors, enfiler un maillot de bain peut vite se transformer en combat contre le regard sur son propre corps. Selon un sondage Ifop, 47 % des Français disent « ne pas aimer leur corps ». Signe inquiétant sur la tendance du summer body, ce chiffre monte à 60 % chez les femmes, alors qu’elles n’étaient que 43 % en 2013. Pire, 67 % d’entre elles éprouvent « une gêne » à l’idée de se dévêtir partiellement à la plage. Et si seulement 24 % des adolescentes de 15 à 17 ans éprouvent cette gêne, la perspective d’exposer son corps au regard des autres a déjà été « une source d’angoisse » pour 84 % des jeunes femmes de 18 à 24 ans.









Même si les proportions ne sont pas les mêmes, les hommes aussi sont concernés par le poids des regards sur leurs corps. La moitié d’entre eux ont déjà préféré garder un vêtement pour se couvrir (contre huit femmes sur dix), et 21 % ont déjà vécu des épisodes dépressifs à l’approche de l’été. Toutefois, le summer body ne fait plus recette auprès de tout le monde. Ainsi, 58 % des femmes ont fait « du sport de la gym ou de la musculation » en vue de transformer leur corps avant l’été, soit 14 points de moins qu’en 2017 selon l’Ifop, et 48 % des hommes ont fait un régime (-12 %).