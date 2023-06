Peut-être avez vous la perle rare qui vous rendra riche dans votre portefeuille ? A en croire les réseaux sociaux, vos billets de 20 euros peuvent en valoir 50, vos billets de 50 vous rapporteraient 500, ou encore vos pièces de 2 euros jusqu’à 100… Alors pourquoi ne pas procéder à la vente avec ce fameux collectionneur qui vous a contacté sur les réseaux ? Et ainsi faire un profit inespéré. Et bien parce qu’il y a toutes les chances pour qu’il s’agisse d’une arnaque.

De nombreux lecteurs nous ont sollicités pour des questions sur leurs billets et pièces qui auraient soudainement pris de la valeur. Les publications en ce sens sont fréquentes, sur Facebook notamment. « Si vous avez un de ces billets, vous allez devenir riche », s’intitule par exemple l’une d’elles. Evidemment, il est impossible de se rendre au supermarché avec un billet de 20 euros, et affirmer que vous pouvez payer vos 200 euros de courses avec. Si ce petit trésor vaut plus que la somme qui est inscrite sur le devant, c’est uniquement pour les collectionneurs.

La rareté fait la valeur pour le collectionneur

Il existerait plusieurs critères qui permettent d’identifier la valeur d’un billet. A chaque fois, le mot d’ordre est : la rareté. « Moins il en existe, plus c’est intéressant pour nous », explique Jean-Pierre, 65 ans, collectionneur de monnaies en tout genre. « Ce sont encore les billets anciens qui suscitent le plus d’intérêt. Mais de mon côté, je débute déjà ma collection pour les euros actuellement en circulation, avant qu’ils ne valent trop cher », souligne celui qui possède plus de 500 pièces de différentes monnaies dans les vitrines de son bureau.

Mais alors quels sont les critères de rareté ? Les chiffres et lettres correspondants au pays émetteur, le numéro de la planche à l’impression, et la signature du directeur ou de la directrice de l’époque rentrent en compte. « Par exemple, ceux qui sont signés par Wim Duisenberg ou Jean-Claude Trichet peuvent rapporter gros, puisqu’ils sont de plus en plus rares », précise Jean-Pierre. Pour ce qui est du numéro de série d’un billet, « si chaque chiffre est identique, c’est le jackpot pour un collectionneur », ajoute-t-il. Mais en réalité, aucune institution ne fixe des barèmes pour la valeur des monnaies. C’est au bon vouloir des acheteurs et de tous ceux qui se disent experts, ce qui fait la part belle aux arnaques.

« Un billet de 20 euros vaut 20 euros »

« Malheureusement, il y a beaucoup de gens peu scrupuleux qui veulent seulement arnaquer ceux qui tomberaient dans le panneau », prévient le collectionneur. Dans plusieurs cas, après avoir été contacté sur les réseaux sociaux, et avoir expédié le billet estimé être exceptionnel, l’acheteur disparaît sans verser l’argent. Et d’ajouter : « Il ne faut surtout pas se fier aux personnes sur Internet, sur les forums ou encore sur Ebay. » Car l’arnaque fonctionne également dans le sens inverse. Un Français lambda décide de céder à une offre alléchante : « Ce billet de 50 euros en vaut en réalité 500. Aujourd’hui je vous fais le cadeau de le vendre à seulement 200 euros. » Manque de chance, ce billet de 50 en vaut… toujours 50.

« Ces derniers temps nous avons reçu de nombreuses demandes pour expertiser des pièces de 2 euros », avance Rafael, qui travaille dans un bureau de change du 8e arrondissement de Paris depuis maintenant 30 ans. « Il y a quelques années nous n’avions jamais ce type de demande, mais avec les réseaux sociaux, tout le monde croit à tout ce qu’il lit. » Car comme il le précise, n’importe qui peut juger la valeur d’un billet et définir sa rareté.

L’expert explique également que les clients ont beaucoup de mal à leur faire confiance. Ils estiment que les bureaux de change leur mentent et que « leur pièce vaut vraiment 200, 300 euros ». Il convient donc d’être toujours prudent avec ces offres trop belles pour être vraies. Si les collectionneurs recherchent vraiment la rareté et sont prêts à payer le prix fort, les arnaques restent largement majoritaires. « Un billet de 20 euros vaut 20 euros. Si une personne réussie à le racheter à 2 euros, c’est qu’il a plumé quelqu’un… », conclut Rafael.