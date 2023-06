« Je suis complètement stupéfaite ! » En emmenant son enfant à l’école ce mercredi matin, Anne a cru halluciner en découvrant un panneau de la ville de Rennes accroché sur un arbre à l’entrée du parc du Thabor. « Face à l’accélération de la disparition des oiseaux, Rennes Métropole s’engage à installer des boîtiers connectés dans les parcs afin de conserver une présence sonore appropriée à vos promenades », est-il affiché. « Ces haut-parleurs restitueront le chant des oiseaux avec qualité, poursuit le texte. En détectant le signal de vos smartphones, les boîtiers s’activeront au fil de vos promenades. » Reprenant le logo de la collectivité et signé de la direction des parcs et jardins, le panneau, également placardé dans d’autres parcs de la ville, annonce l’installation d’une vingtaine de boîtiers début juillet pour une première phase d’expérimentation « avant un déploiement massif en septembre. »





Le panneau évoque l'installation d'une vingtaine de boîtiers connectés début juillet "avant un déploiement massif en septembre" dans les parcs rennais. - J. Gicquel / 20 Minutes

Venu de Laval avec son épouse pour découvrir la capitale bretonne, Marc reste lui aussi bouche bée devant le panneau. « La ville acte donc que les oiseaux ont disparu et qu’il faudra donc se contenter de les écouter via des haut-parleurs, c’est complètement hallucinant et triste », indique-t-il. En pause déjeuner, Myriam a du mal aussi à comprendre la démarche. « On est dans une sorte de réalité virtuelle qui me dépasse complètement », réagit cette jeune femme. Même son de cloche chez Alban, étudiant à Rennes mais qui habite la campagne. « On veut faire semblant qu’il y a de la vie dans le parc alors que la biodiversité est menacée de disparition », s’offusque-t-il. Face au tollé suscité par ces panneaux, 20 Minutes a cherché à savoir si ce projet était bien dans les tuyaux de la ville.

FAKE OFF

Même s’il est plutôt bien tourné (malgré quelques petites fautes d’orthographe) et reprend le logo de la ville, ce panneau est en fait un canular. Contactée, la ville confirme en effet que ce projet n’a jamais été d’actualité et que les panneaux, posés illégalement, vont être retirés au plus vite. On ignore par contre qui est à l’origine de cette action qui n’a pour l’heure toujours pas été revendiquée. « C’est sûrement pour alerter sur la disparition des oiseaux qui est bien réelle », estime Yann, persuadé dès le début que c’était « une mauvaise blague ».