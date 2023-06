Ce lundi 26 juin, cela fera pile 30 ans que le VAL, le fameux métro automatique, a pointé le bout de son nez dans les sous-sols de la Ville Rose. A cette occasion, et aussi parce que les travaux de la troisième ligne – deux fois plus longue que les deux précédentes – font flotter un parfum de « revival » dans les bouchons, la rédaction de 20 Minutes souhaite compiler les souvenirs de votre première fois, de ce jour où les étudiants ont cessé de s’entasser comme des sardines dans un « 148 » à soufflet pour aller à la fac du Mirail. Et savoir aussi si vous êtes devenus accros, si vous le trouvez beau, trop aseptisé, efficace ou bien infréquentable.

Vous vous souvenez de la vie d’avant le métro à Toulouse ? Vous êtes trop jeune et vous vous demandez comment on a pu faire sans ? Il a changé votre vie, vos habitudes, vos projets personnels ou professionnels ? Vous ne pouvez pas vous en passer ou vous l’évitez autant que possible ? Vous pouvez témoigner en remplissant le questionnaire ci-dessous, vos contributions serviront à la rédaction d’un article.