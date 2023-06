La fin du suspense après une longue attente. Ce vendredi à 9 heures, les étudiants titulaires d’une licence, d’un bachelor ou d’une licence professionnelle vont découvrir les premières réponses à leurs candidatures sur la plateforme « Mon master ». Le résultat d’un examen approfondi de leurs dossiers par les responsables pédagogiques, qui ont évalué la qualité du cursus des candidats, leur motivation… Car la plateforme n’intervient pas dans l’examen des candidatures, elle sert juste de courroie de transmission. 20 Minutes décortique les différentes situations qui vont se présenter pour les candidats.

Y aura-t-il suffisamment de places pour tout le monde ?

Selon l’entourage de la ministre de l’Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, « 209.207 candidats ont validé au moins un vœu sur la plateforme pour la rentrée 2023 ». Mais toutes ne seront pas retenues, notamment les 10.000 provenant d’étudiants d’un niveau bac + 2 (donc non-éligibles au master). Ni celles des étudiants qui n’auront pas validé leur année de licence, en ne s’étant pas présenté aux examens ou en ayant échoué (ils sont environ 20 % ces dernières années).

« Selon nos estimations, le nombre de candidatures éligibles devrait tourner autour de 173.000 pour 185.000 places », indique l’entourage de Sylvie Retailleau. Reste que certains masters sont particulièrement demandés (droit, économie, biologie…). Mais selon le cabinet de la ministre, le nombre de vœux moyen par étudiant était de 8 alors qu’ils pouvaient en faire 15, un chiffre qui ne semble pas démontrer « une explosion des candidatures ».

Quelles sont les différentes réponses possibles à vos vœux de la part des organismes de formation ?

Trois types de réponses sont possibles : soit votre candidature a été acceptée, soit elle n’a pas été retenue, soit vous êtes sur liste d’attente. Dans ce dernier cas, vous saurez à quel rang vous vous situez.

Quelles différentes réponses pouvez-vous leur faire ?

Il sera à chaque fois possible d’accepter définitivement une proposition, de la refuser, ou de l’accepter provisoirement. Dans ce dernier cas, cela signifie que vous gardez aussi un vœu pour lequel vous êtes sur liste d’attente. Important : si vous obtenez deux oui, il faudra faire un choix entre ces deux propositions positives. Autre info : vous pouvez accepter provisoirement un vœu en initial et un vœu en alternance.

Dans quel délai faut-il répondre ?

Pour toutes les propositions d’admission reçues vendredi, samedi ou dimanche, vous devez y répondre avant lundi 26 juin 23h59. Pour toutes les candidatures reçues à partir de lundi, une réponse sera attendue avant mardi 23h59. Dans tous les cas, la date limite de réponse sera clairement indiquée dans votre dossier en ligne pour faciliter l’information de chacun. Si vous avez répondu « oui », vous devez vous inscrire administrativement les jours suivants.

A partir de quand de nouvelles places vont-elles se libérer ?

Une proposition définitivement acceptée par un candidat annulera automatiquement ses autres vœux. Ce qui permettra de libérer des places pour les autres candidats dès le vendredi. « Grâce aux désistements automatiques, la visibilité sur les places vacantes sera meilleure. Dans le système précédent, il fallait attendre le mois d’octobre pour constater s’il restait des places », souligne-t-on Rue Descartes. Chaque matin, jusqu’au 20 juillet 2023, les files d’attente seront mises à jour en fonction des choix faits, et les candidats seront alertés par mail et SMS dès qu’ils recevront une ou plusieurs propositions d’admission.

Que faire si vous n’obtenez aucune réponse positive ?

Tout d’abord, il ne faut pas paniquer, car des places vont se libérer d’ici lundi soir et encore plus mardi matin. Ensuite, à la fin de la période d’admission, le 21 juillet, si vous n’avez toujours que des vœux en attente, vous devrez les hiérarchiser. Ce qui vous permettra de recevoir des propositions, malgré la fin de la phase d’admission.

Et si vous avez été refusé partout, vous pourrez saisir le recteur dès le vendredi 30 juin depuis la plateforme. Ce dernier réattribuera les places vacantes dans les masters de leur académie. Dès le mois de juillet, les places restantes au niveau national seront redistribuées. Seules conditions pour pouvoir saisir le rectorat : « Avoir au moins formulé 5 vœux et avoir été refusé partout, ou n’avoir que des vœux en attente. Et être titulaire d’un diplôme national de licence délivré par une université (donc pas une licence professionnelle, un bachelor ou une licence obtenue à l’étranger) », précise le ministère. Dès que vous obtiendrez votre attestation de réussite, vous aurez 15 jours pour saisir le recteur. « Il fera une proposition cohérente avec le vœu de départ de l’étudiant. »

Le processus est-il différent pour les candidats à un master en alternance ?

Oui, car ils ont eu des réponses plus tôt, dès le 24 avril, sur leurs candidatures. Et ce pour leur permettre de rechercher au plus tôt un contrat. Autre spécificité : contrairement aux étudiants ayant candidaté dans des formations en voie initiale, ceux qui postulent dans des cursus en alternance peuvent conserver plusieurs propositions positives, jusqu’à ce qu’il trouve une entreprise d’accueil. « Si à la rentrée, le candidat n’a pas trouvé d’entreprise d’accueil, on lui demandera de dire oui à l’une de ses propositions et on lui donnera encore trois mois pour trouver son employeur », explique l’entourage de la ministre.

Que faire en cas de bug technique ou de question existentielle ?

Les équipes « Mon master » sont mobilisées pour répondre à vos questions. Via le numéro vert 0800.002.001, qui sera ouvert en semaine de 12 heures à 18 heures à partir de vendredi jusqu’au 26 juillet et samedi et dimanche, de 10 heures à 16 heures Si vous préférez les écrits, envoyez un mail à l’adresse suivante : contact.monmaster@enseignementsup.gouv.fr.