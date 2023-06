Ils sont arrivés mardi d’Ile-de-France. Dix-neuf sans-abri ont passé leur première nuit à Montgermont (Ille-et-Vilaine), près de Rennes, et démarré leur prise en charge dans un « sas temporaire » qui doit leur trouver un lieu d’accueil en Bretagne. Un projet qui avait suscité la polémique, à l’approche des Jeux olympiques de Paris.

Ces 19 personnes, dont une famille dont la femme est enceinte, ont pris place mardi matin dans un bus porte de la Chapelle, dans le nord de Paris. Elles sont arrivées en début d’après-midi devant un hôtel de la zone industrielle de Montgermont où elles ont été accueillies par les membres de l’association Aurore, missionnée par les pouvoirs publics.

Une « orientation adaptée »

« On a insisté (…) pour que le principe du volontariat soit respecté. Pour qu’il le soit, il faut un lien particulier avec les familles et les personnes. On a des lieux d’accueil de jour où les travailleurs sociaux connaissent ces personnes » et les ont informées sur ce dispositif, a déclaré Fabien Beliarde, directeur d’activités de l’association Aurore qui gère ce projet. Il s’agit de « faire une évaluation de leur situation et de leurs besoins » pour trouver « une orientation qui sera adaptée », a précisé lors d’un point presse le maire de Montgermont, Laurent Prizé.

« Nous sommes la huitième région à ouvrir ce type de dispositif qui a pour but d’accueillir, par périodes de trois semaines, un groupe qui représente une cinquantaine de personnes en situation d’errance sur la région Ile-de-France », a dit de son côté Paul-Marie Claudon, secrétaire général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine.









Des migrants avaient été évacués

L’hôtel social accueillant ces SDF à Montgermont hébergeait encore récemment des familles de migrants de la métropole rennaise. Ces dernières avaient été délogées, avec envoi de forces de police, pour permettre l’ouverture du « sas d’accueil temporaire » et beaucoup se sont de nouveau retrouvées à la rue, selon des bénévoles qui les avaient pris en charge. Des associations avaient dénoncé « la précipitation et l’inhumanité » de ces « relogements ».

« Tout le monde regrette la manière dont ça s’est passé. Ce n’est pas nos valeurs, on n’était pas au courant, on n’était pas présents », s’est défendu Fabien Beliarde. A l’approche des Jeux olympiques, le gouvernement veut inciter des milliers de sans-abri, principalement des migrants, à quitter sur la base du volontariat la région parisienne pour diverses régions, arguant de la baisse du nombre d’hôtels prêts à les héberger.