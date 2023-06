L’institut français Ifremer a dérouté son navire Atalante, équipé d’un robot sous-marin pour grande profondeur, vers le site de l’Atlantique Nord où a disparu un sous-marin visitant l’épave du Titanic, a annoncé mardi le secrétaire d’Etat chargé de la Mer. L’Atalante, en mission, devrait arriver sur la zone mercredi vers 20 heures (heure de Terre-Neuve), selon Hervé Berville, avant que des opérateurs français fassent plonger le robot Victor 6.000 vers l’épave, qui se trouve à près de 4.000 mètres de fonds.

Le sous-marin américain d’exploration Titan a disparu depuis sa plongée dimanche dans l’Atlantique Nord pour une visite de l’épave du Titanic. Il compte cinq membres d’équipage et dispose d’une autonomie théorique de 96 heures en plongée. Il ne reste que « 40 heures environ », soit moins de deux jours, d’oxygène disponible dans le submersible, ont indiqué mardi les garde-côtes américains, ajoutant que les recherches des garde-côtes américains, avec l’aide du Canada, n’avaient « donné aucun résultat » pour le moment.

Un robot spécial grands fonds

Qualifié d'« engin phare de l’intervention sous-marine » par l’Ifremer, Victor 6.000 est un robot télé-opéré depuis l’Atalante, à l’aide d’un cordon ombilical atteignant huit kilomètres. Il est qualifié pour travailler dans les grands fonds jusqu’à 6.000 mètres, avec une batterie d’équipements d’observation et de manipulations et prélèvements de sédiments ou de faune.

« Le dispositif va se poursuivre en lien avec le centre de coordination de l’Otan et nous sommes en lien avec les autorités américaines », a indiqué Hervé Berville, en précisant que les opérateurs du robot avaient quitté Toulon et arriveraient à Terre-Neuve au Canada, dès mercredi matin, heure française, avant de rejoindre l’Atalante. L’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) est sous la double tutelle des ministères de la Mer et de la Recherche.