Après les dégradations de l’exposition des histoires LGBT dans le 5e arrondissement de Lyon, les drapeaux arc-en-ciel de la mairie du 3e, c’est maintenant au tour de la programmation artistique et culturelle de la mairie du 9e d’être la cible des attaques de l’extrême droite. « Jusqu’à présent, on était préservé dans le quartier mais j’ai l’impression qu’ils ont scruté tous les programmes pour essaimer leurs idées nauséabondes », réagit la maire écologiste Anne Braibant. Mardi, à une semaine de l’événement, le parti Reconquête ! lui a demandé, à travers un communiqué, d’annuler la séance de lecture de contes à destination d’enfants de 6 à 10 ans animée par des drag, prévue dans le cadre du mois des fiertés.

« De quoi ils se mêlent ?, s’exclame l’élue écologiste. C’est ce genre de réactions qui montre qu’il faut plus que jamais lutter contre les discriminations et combattre cette minorité xénophobe. » Elle ajoute : « Je maintiens cette performance. C’est la programmation artistique de l’arrondissement, c’était une très bonne idée et c’est toujours le cas. Ce sont des contenus adaptés aux publics visés. Il n’y a rien de problématique. »





🚨 Protégeons nos enfants face aux offensives #LGBT à #Lyon ! pic.twitter.com/Iv7MZcipRM — RECONQUÊTE! | Rhône (@ReconqueteRhone) June 20, 2023



Des professionnels du monde du spectacle pour une séance de lecture

La rencontre doit se tenir dans la salle des mariages, qui peut accueillir une soixantaine de participants (avec les adultes accompagnateurs). Elle doit durer une heure et demie, goûter compris. La mairie a demandé à Zanni Lalune, Max Miller et Félusine, trois drag, de faire l’animation. « Mon métier depuis des années, c’est animateur », lâche Félusine. Diplômé du Bafa (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) depuis cinq ans, iel a l’habitude de publics jeunes, « de 4 à 17 ans, de la colonie de vacances au centre de loisirs en passant par le périscolaire », souligne-t-iel précisant avoir également été « ambassadeur du livre » pour des classes de CP et CE1 pendant deux ans. Comme s’iel devait se justifier, iel ajoute : « J’ai donc une expérience qui se défend dans le domaine. » Même profil pour Zanni, habitué à « faire rire les gosses depuis toujours ».









Les drag rappellent que leur performance artistique consiste en « la lecture de contes ». « Au même titre que ce que font les clowns, c’est du théâtre adapté à du jeune public. Nous sommes des comédiens, des professionnels du monde du spectacle. Pourquoi devrait-on protéger nos enfants d’un personnage coloré, avec une superbe robe, une perruque, du maquillage et qui ressemble à une fée ? »

Des contes sans stéréotypes de genre, « à la différence des classiques »

Félusine a choisi des récits en lien avec cet imaginaire. « Deux histoires que me racontait ma maman quand j’étais petit, glisse-t-iel. On ne vient pas leur raconter une histoire sur le genre, mais à travers notre présence, ils peuvent aussi comprendre qu’ils peuvent être qui ils veulent et être heureux. » Max Miller indique également que les histoires choisies sont, « à la différence des classiques, sans sexualisation et stéréotypes de genre ». « On ouvre les enfants à la culture de la différence pour qu’ils puissent grandir avec et l’accepter, à l’inverse des discours qu’on reçoit », glisse l’artiste.

« Ce n’est pas notre côté qui provoque la peur, complète Zanni. On ne fait rien de répréhensible par la loi. Depuis vingt-quatre heures, nous recevons des insultes et des accusations très graves. Mercredi prochain, on ira à la mairie la boule au ventre mais il est hors de question qu’on lâche et qu’on cède à ces coups de pression. Ils veulent nuire à notre art ? Ça rend encore plus légitime notre volonté de prôner la tolérance et la bienveillance. »

« Si vous ne voulez pas que vos enfants assistent à cette lecture, ne les emmenez pas »

Selon l’artiste, le parti d’extrême droite veut « simplement créer une panique morale ». « Si c’était réellement les enfants qui les inquiétaient, ils ne s’attarderaient pas sur nous, mais ils se mobiliseraient pour leurs droits ». Avant de conclure : « Si vous ne voulez pas que vos enfants assistent à cette lecture, ne les emmenez pas. Fin de l’histoire. »

D’après Anne Braibant, « le public du 9e est tout à fait prêt et ouvert » pour ce genre d’animations. Quarante inscriptions avaient déjà été faites. « Je pense qu’on va même devoir refuser du monde avec ce coup de pub », lance-t-elle.