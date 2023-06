Il y avait là onze petits logements. Des placards à balais mal isolés et inaccessibles aux pompiers dans lesquels de nombreux étudiants ont peut-être passé leurs plus belles années. A Rennes, où plus de 25 % des habitants sont étudiants, les propriétaires ont été nombreux à découper leurs appartements pour les « adapter » aux plus précaires. Le raisonnement est vite fait : trois studios de 15 m² loués 400 euros par mois rapportent bien plus qu’un T3 de 50 m². D’autant que les plus jeunes râleront sans doute moins fort si les toilettes sont sur le palier ou que le bar d’en bas est trop bruyant. Place festive de la capitale bretonne, le centre historique a progressivement perdu ses familles pour devenir un lieu de division et de subdivision. Oui, le centre historique est resté habité mais pas par des propriétaires occupants. Un espace de location et de sous-location déserté en été qui a entraîné au fil des années son inexorable détérioration.





Dans la rue Saint-Georges, les logements des vieux immeubles à pans de bois étaient inaccessibles pour les pompiers, rendant les locataires prisonniers d'un éventuel incendie. Des cages d'escalier ont été aménagées. - C. Allain/20 Minutes





En 2008, le rapport Pattier avait estimé à 300 le nombre d’immeubles « très dégradés » dans le centre historique de Rennes, quand 300 autres étaient jugés « dégradés ». La menace d’un effondrement global était réelle. A cette période, la municipalité signait chaque semaine un arrêté de péril imminent impliquant l’évacuation instantanée des habitants. Mais ça, c’était avant. En dix ans, la ville a retapé 243 immeubles dont certains tenaient à peine debout. Les 9 et 11 de la rue Saint-Georges faisaient partie de ceux-là. Vides depuis 2011, les trois bâtiments à pans de bois ont longtemps été fermés, le temps que les pouvoirs publics puissent acquérir l’ensemble des logements. Dans quelques jours, ils seront habités. « Rennes s’était fait une spécialité de diviser ses appartements pour les louer à des étudiants. Les propriétaires y trouvaient un intérêt. Là, nous avons fait l’inverse. Nous avons agrandi les surfaces pour faire revenir les familles », explique Didier Le Bougeant, élu du centre rennais.

« Ça ne plaît pas à tout le monde »

A la place des 11 minuscules logements qui existaient là, l’aménageur public Territoires en a façonné trois, d’une surface allant de 60 à 80 m² grâce à la fusion de trois étroits immeubles du XVIe et XVIIe siècles. Au rez-de-chaussée, l’extension de la librairie Le Failler s’est installée dans un décor de vieilles pierres. Entièrement repensés, les espaces offrent un labyrinthe parfois bas de plafond. Il faut veiller à ne pas se cogner aux imposantes poutres de bois et à lever les pieds pour enjamber les petites marches façonnées pour rattraper les différences de niveau. Mais disons-le : l’ensemble est superbe, bourré de cachet. « D’habitude, on ne fait jamais visiter avant. Mais là, on a préféré montrer les logements, parce qu’ils sont différents, qu’ils n’ont pas de place de parking. Ça ne plaît pas à tout le monde », explique-t-on chez Archipel Habitat. Les trois appartements ont été confiés au bailleur social, dans le but de ramener de la mixité dans le quartier.





Dans la rue Saint-Georges, à Rennes, de vieux immeubles à pans de bois ont été rénovés pour y réaliser des logements agrandis et accueillir des familles. - C. Allain/20 Minutes

Pour la spécialiste de la rénovation du centre ancien, ce chantier a fait partie des plus compliqués à gérer, à égalité de points avec l’îlot Saint-Michel, incendié en 2010 et tout récemment livré. « On a commencé l’opération de la rue Saint-Georges en 2009 après le premier arrêté de péril. D’habitude, les dossiers demandent cinq ans pour être montés, plus deux ans de chantier », rappelle Mélanie Barchino. Ici, il aura fallu près de quinze années. « C’est mon coup de cœur », reconnaît la cheffe de projet chez Territoire. « C’est ici que nous avons appris à découvrir les complexités du centre ancien », reconnaît Nathalie Appéré.

Une corde pour échapper au feu, vraiment ?

Avant de devenir maire, l’élue socialiste a longtemps piloté cet épineux dossier. « Lors des premières visites, nous avions découvert le concept des poulies extractives. Elles devaient servir à évacuer le bâtiment en cas d’incendie », se souvient la maire, encore effrayée par ce système de corde censé permettre aux locataires d’échapper au feu. On sait qu’il aurait sans doute été bien inefficace face à un incendie mais il semblait donner bonne conscience aux propriétaires.









Au-delà du temps passé pour boucler ce chantier, il aura surtout fallu un investissement financier énorme de la part de la collectivité. « Nous avons fait le choix d’un centre ancien habité avec une fonction commerciale. Nous ne voulons pas d’une muséification », assure la maire. Engagée dans un troisième plan de sauvegarde de son centre ancien, la ville de Rennes s’est fixé l’objectif de réhabiliter une centaine d’immeubles d’ici 2030, soit environ 600 logements.