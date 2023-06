Le gouvernement a fait voter lundi soir à l’Assemblée nationale une mesure pour autoriser les douanes à saisir des substances chimiques susceptibles d’être utilisées dans la fabrication de drogues de synthèse, afin d’éviter les « ravages » que fait le fentanyl aux Etats-Unis. Puissant opioïde de synthèse, le fentanyl est à l’origine d’une hausse dramatique des overdoses mortelles aux Etats-Unis

Pendant un débat sur la réforme des douanes françaises, le ministre du Budget Gabriel Attal a évoqué une visite il y a quelques mois aux Etats-Unis où des responsables l’ont « unanimement » alerté sur les « ravages dramatiques » du fentanyl. « On sait que c’est un opioïde de synthèse » fabriqué « à partir de matières premières de produits pas interdits », a-t-il développé.

« On ne veut pas que ça arrive » en France

Le gouvernement veut donc transposer une « disposition qui existe dans le droit européen ». Elle doit permettre aux douaniers de saisir des « précurseurs chimiques non classifiés », dès que des « indices suffisants » laissent « supposer un lien » entre ces substances et « la fabrication illicite de stupéfiants ».









En 2020, « c’est 350 laboratoires de drogues » qui « ont été démantelés au niveau européen. En France, c’est pour l’instant assez artisanal, c’est ce qu’on appelle des laboratoires de cuisine, des "Kitchen Lab" ». Mais « on commence à voir des laboratoires au format industriel pour ce type de drogues, notamment aux Pays-Bas et maintenant un peu en Espagne. On ne veut pas que ça arrive » en France, a insisté Gabriel Attal.

Explosion d’overdoses aux Etats-Unis

L’amendement a été voté à l’unanimité même si les oppositions ont déploré qu’il soit introduit au dernier moment à l’Assemblée, lors de l’examen en première lecture d’une réforme des douanes qui doit encore poursuivre son parcours parlementaire avec le Sénat.

Fabriqué en laboratoire, à des coûts plus faibles que l’héroïne, le fentanyl inonde depuis des années le marché américain de la drogue et a causé environ 70.000 morts par overdose en 2022 sur un total de 106.000 aux Etats-Unis, un record.