Clermont-Ferrand la semaine dernière, Montpellier et Béziers en début de semaine, Lille ce jeudi. Depuis plus d’une semaine, des dizaines de greffiers expriment « leur ras-le-bol ». « Nous sommes peu nombreux, environ 10.000 en France, peu connus et presque invisibles aux yeux du grand public, constate Mélanie Vannier, greffier placier (appelée pour les remplacements dans les tribunaux) sur le ressort de la cour d’appel de Montpellier. Mais alors que nous sommes essentiels à la justice, on se sent totalement dévalorisés ».

« Oublié », « dénigré », ce maillon de la justice a décidé de sortir de l’ombre. La réforme annoncée de la grille indiciaire est le coup de trop. « Cela fait des années que l’on est en sous-effectifs dans tous les tribunaux. Nous dire qu’on allait perdre notre ancienneté, c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, prévient Marine Brunet, greffière à la cour d’appel de Montpellier. Par exemple, cette réforme me ferait descendre à l’échelon 1 et perdre un an et demi d’ancienneté pour gagner, mensuellement, 4,85 euros brut. ».

Le soutien des autres corps de l’institution

Sur les marches de la cour d’appel de Montpellier, les greffiers ont reçu des soutiens de poids. Celle de présidents de chambre des appels correctionnels, de procureurs, du président de la cour d’assises, du président de chambre sociale, des deux bâtonniers ou encore d’une directrice de greffe. L’institution judiciaire fait bloc derrière ce maillon « incontournable et essentiel dans la machine judiciaire », évoque le collectif dans une lettre adressée au garde des Sceaux.









La corporation marque le coup, de façon symbolique pour le moment, avec des rassemblements en dehors des horaires de travail. Mais l’idée d’une grève, l’étape suivante, est très sérieusement envisagée. Avec un vrai risque de blocage de la machine judiciaire. « Le greffier est le garant de la procédure. Il s’ensuit que sans sa signature, les décisions, les jugements ou les arrêts n’ont aucune valeur et aucun effet, reprend le collectif des greffiers de Montpellier. Ils authentifient par leur signature, la procédure, ceci est acté dans le code de l’organisation judiciaire et dans le statut des greffiers. Ils ont de grandes responsabilités, il n’y a aucun autre exemple dans l’administration ou un agent de catégorie B valide les actes d’un agent de catégorie A ++ (les magistrats). »

Sous-effectif chronique

Au niveau national, l’embauche de 1.500 greffiers a été promise dans le plan pour la Justice, « mais ils combleront à peine les départs à la retraite », préviennent les greffiers. « On nous dit que des contractuels sont venus nous aider, reprend Marine Brunet. Mais c’est aux greffiers, déjà en sous-effectifs qu’il revient de se charger de leur formation. Alors qu’ils sont rémunérés comme nous, ils n’engagent pas leur responsabilité dans tout ce qu’ils font et ne font l’objet d’aucune contrainte géographique. Ils ne sont pas en capacités de signer les actes, ne peuvent pas tenir d’audience, de permanence le week-end. Concrètement, ce n’est pas du personnel de renfort. »