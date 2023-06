Une sanction mais de pas prison. C’est en acceptant un travail d’intérêt général (TIG) et en choisissant de l’effectuer au sein d’une association d’aide alimentaire que Vincent semble avoir trouvé sa place dans la société. « Maintenant je suis bénévole dans l’association et j’ai démarré une formation d’aide à la personne », témoigne ce « tigiste » comme on les appelle. Selon les derniers chiffres disponibles, quelque 43.000 personnes se sont vues proposer cette alternative à la prison en 2019. Il s’agit essentiellement d’hommes (92 %) et huit sur dix sont allés au bout de cet « itinéraire bis » judiciaire qui souffle cette année ses quarante bougies.

Mais le TIG, quèsaco ? Il consiste en un travail non rémunéré au sein d’une association, d’une collectivité ou d’un établissement public. L’idée de son père fondateur, le garde des Sceaux Robert Badinter était de proposer une sentence différente pour les auteurs de délits mineurs comme les infractions routières, l’usage ou la détention de stupéfiants, les outrages ou encore les vols….

Et la philosophie est que ces infractions punies par la loi ne doivent « pas être synonymes d’exclusion de la société ». « Ces peines en TIG ont vocation d’insertion, de prise de conscience et de valorisation du travail », souligne Hélène Chevalet, représentante de l’agence du TIG en Haute-Garonne qui réunissait mardi à Toulouse tous les partenaires du programme. Il présente des avantages qu’aucune autre peine ne réussit à réunir : sanctionner, réparer, insérer, prévenir et socialiser. « C’est une peine qui punit puisque le condamné travaille gratuitement mais sa peine est surtout symbolique : il répare le tort fait à la société », précise-t-elle.

34 % des « tigistes » récidivent

En quarante ans, le TIG a fait ses preuves. En effet, 34 % des personnes récidivent après une peine de travail d’intérêt général contre 63 % pour les personnes libérées en « sortie sèche » après la prison selon un rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE) datant de novembre 2019.

« Il y a un réel travail pédagogique autour du TIG pour expliquer aux condamnés pourquoi il ne faut pas repasser à l’acte », assure Hélène Chevalet. « Et puis, c’est quand même une chance pour eux. On leur met permet de mettre un pied à l’étrier. Ce sont souvent des jeunes – 47 % de moins de 26 ans – qui sont en dehors du système. Certains découvrent une vocation, d’autres ont la possibilité d’obtenir un contrat derrière. Le TIG est souvent l’occasion de découvrir le monde professionnel et de préparer l’après condamnation. C’est la raison pour laquelle il s’agit d’une des sanctions les plus efficaces sur le taux de récidive », se félicite la référente territoriale.

Le TIG reste tout de même une peine et une sanction : « les travaux d’intérêt général peuvent atteindre 400 heures, poursuit la responsable. Ce qui peut provoquer la perte d’un emploi, une liberté également amoindrie mais n’implique pas la perte des droits sociaux comme lorsqu’on va en prison. Il nécessite par ailleurs le consentement du condamné car, il n’y a pas en France de travail forcé ».

« Tout le monde était pareil, traité pareil »

« J’ai accepté la mesure de TIG mais je ne savais pas où j’allais l’effectuer. Je voulais le faire dans l’humanitaire, dans l’aide à la personne : j’ai choisi les Restos du cœur », témoigne Roger, 45 ans, un tigiste. « Quand j’y suis allé, j’avais un peu l’appréhension d’être traité comme un délinquant. Je me suis vite aperçu que tout le monde était pareil, traité pareil. Après mon TIG, je vais continuer à y aller en tant que bénévole », continue le condamné. « Pour quelqu’un qui ne fait rien, ou qui n’a pas de travail, je pense que c’est mieux que de faire de la prison », conclut Roger.









Moins de succès que le bracelet électronique

En dépit des chiffres et des témoignages flatteurs, le TIG est pourtant très peu utilisé par les juges. En Haute-Garonne, il ne représente que 3,9 % des condamnations prononcées en 2022, et 4 % en en moyenne au niveau de l’Hexagone. « Il y a malheureusement peu de condamnations qui se transforment en travail d’intérêt général. En quarante ans, il n’y a pas une grande évolution malgré le fait que tout le monde soit convaincu par la pertinence de cette alternative », déplore Hélène Chevalet. « Il y a une forte augmentation du nombre des bracelets électroniques mais toujours pas de celui des TIG. Nous devons travailler sur une meilleure communication et pédagogie avec les juges », complète-t-elle. « C’est une très belle mesure qui doit être mise en valeur et qui doit monter en puissance », confirme de son côté la juge d’application des peines Adeline Diallo qui souhaite un véritable travail collectif pour que les magistrats utilisent davantage le TIG.

Ce constat s’explique également par le manque de partenaires disponibles pour accueillir les personnes en travail d’intérêt général. Pour pallier ce problème, et notamment sensibiliser davantage d’associations, une agence du TIG et de l’insertion professionnelle (ATIGIP) a été créée en décembre 2018. Les résultats se font encore attendre alors que les prisons restent surchargées.