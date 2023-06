Une « bombe sociale ». C’est ainsi que les députés LFI qualifient les zones à faibles émissions (ZFE), qui visent à bannir progressivement les véhicules les plus polluants des grandes agglomérations. Ils préconisent leur refonte, pour éviter de pénaliser les classes populaires. « Les ZFE sont ressenties comme profondément injustes », ont souligné lundi devant la presse Sylvain Carrière et François Piquemal, élus respectivement des agglomérations de Montpellier et Toulouse.

Ce diagnostic rejoint une récente consultation menée par le Sénat, et selon laquelle 86 % des particuliers et 79 % des professionnels se disent opposés au déploiement des ZFE. Le rapporteur de la mission de contrôle sénatoriale sur le sujet, Philippe Tabarot (LR), a aussi alerté du risque d’une « bombe sociale supplémentaire ».

« La charrue avant les bœufs »

« Cela part d’une bonne idée » mais « on a mis la charrue avant les bœufs », en ne prévoyant pas de conditionner le déploiement des ZFE à l’offre de transports en commun, selon François Piquemal et Sylvain Carrière. Dans une proposition de loi pour le « bon développement des ZFE », ils demandent de suspendre ces zones là où le temps de trajet en transports en commun est supérieur à 1,5 fois le temps de trajet en voiture.

Les deux députés suggèrent aussi de redéfinir la vignette Crit’Air pour tenir compte du poids du véhicule, et ainsi pénaliser les véhicules du type SUV notamment. Enfin, ils souhaitent abaisser la TVA sur les billets de train et de transports en commun, développer la filière du « retrofit » (pour remplacer le moteur thermique d’un véhicule par un moteur électrique) ou encore augmenter les aides pour les plus précaires. « Nous voulons une écologie populaire et la mener étape par étape », assure Sylvain Carrière, en rappelant l’épisode des « gilets jaunes » en 2018-2019, né pour protester contre la hausse d’une taxe sur les carburants.

Améliorer la qualité de l’air

Après la création de 11 ZFE métropolitaines en 2019, la loi climat et résilience de 2021 a prévu leur généralisation dans les quelque 43 agglomérations de plus de 150.000 habitants en France métropolitaine avant le 31 décembre 2024. Leur objectif est d’améliorer la qualité de l’air et de limiter les émissions de particules fines, responsables de maladies respiratoires et de 40.000 décès par an selon Santé Publique France.

Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, participe à la demande du gouvernement à une mission de réflexion sur l’harmonisation des ZFE, dont les conclusions sont attendues fin juin.