Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Pour le cabinet de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, l’acte I du plan de sobriété énergétique a été couronné de « succès ». Il faut dire que les appels à la sobriété volontaire lancés par le gouvernement, mais aussi la flambée des prix de l’énergie ont fait reculer la consommation de gaz et d’électricité de 12 % (hors effets météo) par rapport à 2018-2019. Mais comment maintenir ces efforts alors que les prix du gaz ont fortement baissé depuis le début de l’année ? Pour tenter d’y parvenir, l’exécutif lance ce mardi l’acte II du plan de sobriété avec pour objectif celui de développer chez chacun « du bon sens énergétique ».

Opération déminage diplomatique ce mardi pour Emmanuel Macron. Le chef de l’Etat va en effet recevoir Giorgia Meloni, dans un contexte encore mouvementé entre Rome et Paris au sujet notamment de l’épineux dossier de l’immigration. C’est la première visite en France de la Première ministre italienne depuis son élection à la tête du gouvernement à l’automne 2022. Cette rencontre permettra notamment d’évoquer « les relations bilatérales » et « la mise en œuvre du Traité du Quirinal », signé en 2021 et qui structure la relation franco-italienne.

Une victoire poussive mais une victoire tout de même. L’équipe de France a terminé lundi soir sa riche saison par une victoire contre une accrocheuse sélection grecque (1-0), un quatrième succès de suite qui permet aux Bleus d’apercevoir au loin l’Euro-2024 en Allemagne. Kylian Mbappé a marqué sur penalty son 40e but sous le maillot tricolore, soit tout juste un de moins que Michel Platini. Avec cette victoire, les Bleus partent donc en vacances avec un sans-faute, aucun but encaissé en quatre matchs cette année et une large avance en tête de leur groupe de qualifications : six points devant leurs adversaires du soir et neuf points devant l’Irlande et les Pays-Bas.