Les intempéries ont durement touché le Cher lundi. Un épisode orageux « assez violent » a éclaté aux alentours de 17 heures dans le département, où quatre communes ont été particulièrement touchées mais aucune victime n’est à déplorer.

Environ 2.200 foyers sont privés d’électricité dans 12 communes du département, a indiqué en soirée la préfecture dans un communiqué. La commune la plus touchée est celle de Preuilly, qui compte près de 500 habitants, située entre Bourges et Vierzon, a précisé Franck Moinardeau, directeur de cabinet du préfet. « La mairie, l’église, l’école et la salle des fêtes ont été fortement ébranlées par les intempéries ainsi que de nombreuses habitations. 80 % du bâti a subi des dégâts suite à l’épisode orageux », selon la préfecture qui annonce : « l’association départementale de Sécurité civile est mobilisée pour livrer 1.000 litres d’eau à la population de la commune de Preuilly ».

Effondrement d’une toiture de 1.700 m2

Non loin de là, à Mehun-sur-Yèvre, des dégâts ont également été observés sur plusieurs bâtiments. La toiture d’une grande surface « de 1.700 m2 s’est effondrée », a-t-on précisé de même source. Selon le communiqué, le magasin « ouvrira à nouveau au public dès demain », c’est-à-dire ce mardi matin.

#Intempéries | Les services de l'État sont mobilisés aux côtés des habitants des communes sinistrées. pic.twitter.com/108fDI4qTl — Préfet du Cher (@Prefet18) June 19, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Deux autres communes ont aussi été touchées dans le même secteur, Sainte-Thorette et Marmagne. Dans cette dernière, de « gros dégâts (sont) localisés sur le secteur du hameau de Beauvoir », tandis qu’à Sainte-Thorette, on relève des « dégâts matériels sur le bâti et sur les cultures ». Dans ces communes, « les opérations de bâchage sont en cours par le SDIS (Service départemental d’incendie et de secours) et se poursuivront jusqu’à demain soir » (mardi), a indiqué la préfecture.

Des routes entravées

Plusieurs routes sont entravées suite à des chutes d’arbres et la ligne ferroviaire Vierzon-Bourges est interrompue. Sur cette voie, « au niveau de Vallenay, 43 personnes sont bloquées dans le train ». « 110 personnels » du SDIS, « 25 engins, 2 drones et 2 groupes en renfort sont attendus dans la soirée avec 7 à 8 véhicules supplémentaires ». Au total pour le moment, « 130 interventions » ont été menées. Une vingtaine de gendarmes sont également mobilisés. En outre, « une vigilance particulière est à prévoir pour les structures de plein air, type tentes et chapiteaux ».

Lundi soir, 19 départements allant du Poitou-Charentes au Centre-Val-de-Loire, à la Bourgogne, la Champagne et la Lorraine étaient en vigilance orange jusqu’à minuit pour des orages pouvant être parfois violents, localement accompagnés de grêle et de fortes rafales de vent jusqu’à 80/90 km/h, voire très localement 100 km/h, a prévenu Météo-France.