« En 2016, j’ai perdu un enfant. J’étais au travail ce jour-là. Je suis allé voir mon manager pour lui dire que je partais. J’étais en pleurs. Sa première réaction a été : "Prends 3/4 jours, ça te changera les idées. Et reviens travailler" », raconte James, qui a répondu à notre appel à témoins. A son immense douleur s’est donc ajoutée l’indélicatesse de son employeur. Une réaction qui ne semble pas rare, à en croire une enquête* du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc) pour l’association Empreintes. Selon celle-ci, un salarié sur deux a déjà été confronté à la perte d’un proche, et dans 8 cas sur 10, le soutien de la direction a été jugé « inadapté, inutile ou inexistant ».

D’où le guide « Deuil au travail : comment l’accompagner », à l’attention des chefs d’entreprise et des DRH, que l’association Empreintes présente ce jeudi au ministère de la Santé. « Dans la majorité des entreprises, on n’anticipe pas ces situations. Comme si le malheur était contagieux. C’est aussi le cas dans les PME, où le patron est aussi le DRH et court après le temps », relève Marie Tournigand, déléguée générale d’Empreintes. Pourtant, les entreprises auraient tout intérêt à s’en soucier. Car selon l’étude du Crédoc, un salarié endeuillé comptabilise en moyenne 34 jours d’arrêt de travail par an. Et 11 % des collaborateurs ayant vécu ce drame finissent par quitter leur emploi. Le guide préconise notamment la mise en place d’un comité deuil dans l’entreprise, avec des référents sur le sujet, ou l’organisation d’un rendez-vous pour anticiper les conditions de retour du salarié…

Le retour parfois trop rapide

Dès l’annonce du décès, les entreprises pêchent en ne prenant pas conscience qu’un collaborateur endeuillé aura besoin de temps pour traverser cette épreuve. Car si le salarié qui perd un proche a droit à quelques jours de congé *, ce laps de temps n’est souvent pas suffisant : « La temporalité du deuil est différente selon les cas. Elle dépend des circonstances du décès, de la nature du lien avec la personne disparue, du moment de notre vie où il survient. Certains salariés vont être dans la sidération. Ils vont déjà passer une semaine à organiser les obsèques, sans compter les autres formalités administratives. Ils vont ensuite avoir besoin de temps psychique pour traverser cette épreuve », constate Marie Tournigand.

Ceux qui sont contraints de reprendre le travail peu de temps après le drame le vivent souvent mal. Comme Martine, qui était de retour en entreprise seulement quatre jours après le suicide de son frère : « J’ai eu beaucoup de mal à reprendre mon activité », confie-t-elle pudiquement. Cécile, elle, a perdu sa mère au début de ses vacances et a fait son retour au travail après quinze jours. Beaucoup trop tôt, selon elle : « J’ai repris le boulot sur une autre planète, dans l’indifférence, personne ne savait. Je pleurais en cachette, j’avais l’esprit ailleurs, inefficace, fatiguée, irritable. » Quant à Marie, une lectrice, elle a dû se battre pour pouvoir s’absenter pour le décès de sa mère : « Quand j’ai annoncé à mon chef que j’allais m’absenter, il m’a demandé combien de temps, car ça désorganisait le planning. Lorsque j’ai dit que je prenais une semaine, il m’a rappelé que les absences pour un décès, c’était 3 jours. J’ai dû argumenter en expliquant la longueur de mon trajet de Marseille à la Bretagne. »

S’adapter aux souhaits du salarié

A contrario, certains salariés en deuil ont besoin de vite retourner travailler : « C’est vital pour eux, et cela leur permet de ne pas trop penser », souligne Marie Tournigand. Ce dont témoigne Cathy : « Le fait de me rendre au travail après la mort de mon père m’a permis d’avoir les idées moins sombres. » Idem pour Joëlle, qui a repris son travail immédiatement après le décès de son mari : « Le travail m’a sauvé, même si le chagrin était encore là. J’ai beaucoup été soutenue, pas nécessairement par des mots, mais par une présence silencieuse compatissante, amicale, réconfortante. J’ai réussi à rester concentrée sur mon travail ».

D’où l’importance pour l’entreprise de s’adapter aux besoins du salarié, selon Marie Tournigand : « Avant son retour, il faut lui demander s’il souhaite prendre des jours de congé supplémentaires, travailler à temps partiel, télétravailler ou, au contraire, reprendre son travail dans les mêmes conditions », souligne-t-elle.

Des exigences professionnelles à revoir ?

Certains managers ne semblent pas comprendre non plus qu’une fois revenu dans l’entreprise, le salarié endeuillé peut tourner au ralenti pendant quelque temps : « La perte d’un proche génère une vulnérabilité, une fatigabilité et une difficulté de concentration… Le rapport au monde change », résume Marie Tournigand. A son retour au travail, les managers de Marie ont ainsi fait comme si de rien était : « J’avais une semaine de travail en retard sur mon bureau et un agenda qui s’était rempli. » Jean-Sébastien, qui a perdu un bébé lorsque sa femme était enceinte de 6 mois, n’a eu droit à aucun geste non plus : « Aucune décharge d’activité et, bien au contraire, on m’a demandé encore plus ».

Au final, James a été absent 5 mois. Et à son retour, il n’a bénéficié d'aucune attention lui non plus : « Le jour de mon retour, il y avait une grande réunion avec énormément de monde. Mon manager ne comprenait pas pourquoi je ne voulais pas y aller. Et alors que j’avais repris à mi-temps, ma charge de travail n’a pas été diminuée. J’étais très perturbé et j’avais beaucoup de mal à effectuer mon travail normalement. Mais je garderai toujours en mémoire ce moment où on m’a dit de travailler pour oublier… Franchement, comment oublier ? »

« On estime à deux ans le fait de pouvoir se reconstruire »

Céline, qui a perdu sa mère en 2021, n’a pas trouvé non plus beaucoup de bienveillance lorsqu’elle a regagné la compagnie d’assurances où elle travaille : « Vous devez faire votre travail comme avant…. On se sent décalé, plus en phase, au ralenti. Le cerveau capte moins les demandes des clients et elles n’ont plus vraiment de sens. Et ça, mon employeur ne l’avait pas compris : je me suis arrêtée 2 mois plus tard, et c’est à ce moment-là qu’il a pris conscience de mon état », indique-t-elle.

Là encore, Marie Tournigand estime que l’entreprise doit s’adapter : « Certains salariés ne voudront pas être ménagés, auront besoin que l’on ait les mêmes exigences envers eux qu’auparavant. D’autres auront besoin d’un temps long pour que les émotions s’apaisent. On estime à deux ans le fait de pouvoir se reconstruire », précise-t-elle. Le guide de son association préconise donc un entretien après l’année du deuil pour faire le point…