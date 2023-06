« I don’t care, i love iiiiit ». Ce soir-là, plus de 150 personnes s’égosillent sur le titre d’Icona Pop, comme si ce hit de 2012 était l’hymne de la soirée. Il est à peine 23h30 et jusqu’à 4 heures du matin, le sonomètre ne descendra jamais en dessous de 95 décibels.

« Elles chantent toujours comme ça », commente en souriant Lola, serveuse du Cavern. Ce bar situé dans le 6e arrondissement de Paris accueille tous les quinze jours depuis deux ans les soirées « La Bringue », réservées aux femmes majeures, sans homme cis - le genre ressenti d’une personne correspond au genre assigné à sa naissance. « À chaque fois, c’est complet », précise Tom, l’un des propriétaires des lieux.

En quatre ans, 152 éditions et toujours autant de succès

Tout est parti d’un appel sur Twitter en mars 2019. Clarisse veut se rendre à une soirée mais aucune de ses proches n’est disponible. « Neuf filles m’ont répondu, se souvient-elle. Je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point c’était bien d’être qu’entre filles, même si on ne se connaissait pas. En ressortant de la boîte, je me suis dit qu’il ne nous fallait pas seulement une table réservée, mais tout l’endroit. »

Quelques jours plus tard, elle privatise la cave d’un lieu dansant et poste un nouveau message sur les réseaux sociaux. « Comme les 50 places se sont vendues super vite, je pensais déjà à en refaire une. Et là, les 70 billets sont partis en une minute », se rappelle-t-elle. Depuis, 152 bringues sont passées, des événements ont rassemblé plus de 800 personnes, des fêtes à thèmes sont nées et le concept s’est exporté dans d’autres villes en France. Clarisse, qui vit désormais de l’organisation de ces soirées, explique ce phénomène par « l’envie de s’amuser entre meufs sans se faire embêter ». La jeune femme de 26 ans résume : « À La Bringue, tu peux venir habiller comme tu veux, danser comme tu veux et boire comme tu veux. C’est une libération totale. Et vu le monde qu’on rassemble, il y avait un réel besoin ! »

« Je n’ai plus envie de devoir faire attention »

Aux platines du Cavern, Cece passe les plus grands classiques de ces dernières années, de Beyoncé aux Black Eyed Peas en passant par Gala, tout en acceptant les demandes des filles. « Je ne pourrais pas être plus heureuse », lâche-t-elle avec un énorme sourire. Dans ce milieu depuis huit ans, elle a été personnellement victime d’agressions sexuelles lorsqu’elle était en train de mixer dans des discothèques parisiennes. « Pour moi, ce genre de soirées, c’est une révolution, affirme-t-elle. Ça devrait s’exporter dans le monde entier. » En plus d’une DJ, les bringues sont composées d’une photographe, une vidéaste et des serveuses. Une soirée « 100 % meufs ».

Autre spécificité du concept, des bracelets jaunes sont distribués aux filles venues seules, pour favoriser les nouvelles amitiés. Elle, 24 ans, en a un au poignet. Fidèle aux bringues depuis le lancement, elle ne fait désormais plus que des soirées en non-mixité. « Avant j’étais tout le temps en stress, notamment sur ma façon de m’habiller, raconte-t-elle. Dès qu’il y avait une partie de mon corps un peu nue, un mec le prenait pour une invitation alors que c’était simplement parce que j’avais chaud à force de danser ! Je n’ai plus envie de devoir faire attention. »

« Le seul moment où on retrouve cet esprit en boîte mixte, c’est quand on se retrouve aux toilettes »

Du projet égoïste de Clarisse est alors née une vraie révolution. Les participantes - pour la plupart âgées d’une vingtaine d’années - confirment les propos de la créatrice du concept. Pour elles, les « Girls only » c’est, en trois mots : « Sécurité, liberté et sororité ». La jeune entrepreneuse, qui vérifie les billets à l’entrée, développe : « Le seul moment où on retrouve cet esprit girl power en boîte mixte, c’est quand on fait la queue aux toilettes mais ça dure une minute trente. Là, c’est pendant toute la soirée ! »

Alors qu’elle attendait son verre au bar, Lisa confirme. « La Bringue, c’est bien pour l’ego, rigole-t-elle. Tout le monde se complimente non-stop ! » À peine sa phrase finie, une bringueuse lance à une autre : « Oh ! J’adore ta tenue. T’es magnifique ! » L’étudiante à qui est adressée la flatterie précise qu’elle ne se serait pas habillée comme ça pour sortir habituellement. Elle a pimpé son outfit composé d’un crop top et d’un jean taille basse, d’une guirlande lumineuse. « Ici, on ne se sent pas jugée », ajoute la jeune femme avant de rejoindre ses amies, les mains prises par un plateau de shooters.

« Ici, on peut twerker comme on veut »

« J’ai rarement vu une sphère avec autant de bienveillance, commente Alix. On peut oublier notre verre sur le comptoir et le reprendre sans souci derrière, sans avoir eu un produit glissé à l’intérieur ». Loriane acquiesce, après s’être défoulée sur le son brésilien « bum bum tam tam » : « Jamais je n’aurais pu danser tranquillement sur cette chanson ailleurs. Ici, on peut twerker comme on veut, du début à la fin. » Elle raconte comment des hommes en boîte la « collent » et la « suivent » si elle bouge de cette manière. « Il y a aussi les mains aux fesses non consenties et des mecs qui ont de mauvaises intentions. C’est embarrassant ! »

Après six heures à faire bouger les filles sur le dancefloor, les enceintes viennent de s’éteindre. « Ça fait du bien de passer une soirée sans mec. Je me suis sentie tellement à l’aise », lâche Alix en sortant du Cavern. Elle confie avoir ramené « une veste en plus pour le chemin du retour ». « Le contraste va être dur quand on va marcher dans la rue après un tel moment », enchaîne-t-elle.

« On se prend la réalité en pleine face avec ces pauvres mecs »

Un peu plus loin, un groupe de bringueuses se dit au revoir sur le trottoir. Trois hommes passent et commentent leurs tenues. « On était dans notre bulle, on était bien et là, on se prend la réalité en pleine face avec ces pauvres mecs, dit l’une d’entre elles. Après on se demande pourquoi on préfère rester qu’entre nous. » Elle se tourne vers ses partenaires de soirée : « Bon, les filles, rentrez bien hein. Et faites attention à vous surtout ! »

La Bringue doit continuer « de se développer dans d’autres villes », avouait plus tôt Clarisse, douteuse sur le fait qu’on puisse « un jour se sentir complètement en sécurité avec des hommes lorsqu’on est une femme. » Elle voudrait, par la suite, en faire un média « parce qu’il est nécessaire d’être entendue et comprise ».