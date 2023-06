Un salarié sur deux a été confronté à la perte d’un proche et un manager sur trois a eu un collaborateur en deuil dans son équipe, selon une enquête du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc). Ce jeudi, sera présenté au Ministère de la Santé le guide « Deuil au travail : comment l’accompagner » conçu par l’association Empreintes et destiné aux chefs d’entreprise, aux DRH. Car à la suite d’un deuil, 7 salariés sur 10 estiment que le soutien de leur direction a été « inadapté, inutile ou inexistant ». Beaucoup d’entre eux ont du mal à reprendre le travail et ont connu des périodes d’arrêts maladie. Et 11 % des salariés qui ont vécu ce drame, finissent par quitter leur emploi.

Vous avez perdu un proche, combien de jour après êtes-vous retourné au travail ? Votre employeur a-t-il pris des mesures spécifiques pour vous aider à reprendre le travail ? Votre charge de travail a-t-elle été allégée ? Comment ont réagi vos collègues ? Avez-vous eu des difficultés à effectuer votre travail ? Avez-vous été en arrêt maladie après ? Avez-vous eu envie de changer de travail ensuite ? Votre témoignage pourra servir à l’écriture d’un article. Merci de votre contribution !