Quelles sont vos astuces pour dénicher des pépites en brocante ?

C’est un événement récurrent du week-end dans les petites villes. Selon un article du site Ca m’intéresse paru en 2020, près de 50.000 brocantes sont organisées chaque année en France, et plus d’un Français sur deux y avait déjà acheté ou vendu un objet en 2019. Pour beaucoup de personnes, il s’agit simplement de vide-grenier pour se débarrasser d’objets inutiles tout en se faisant un peu d’argent. Mais pour d’autres, les brocantes sont un excellent moyen de trouver des objets rares ou originaux, parfois a des prix bien plus intéressants que sur les marchés de collectionneurs.

Quelles sont vos astuces pour faire des trouvailles en brocantes ? Faites-vous souvent des brocantes ? Est-ce que vous faites plusieurs kilomètres, ou est-ce que vous vous levez aux aurores pour trouver les meilleures pièces ? Êtes-vous un expert de la négociation avec les vendeurs ? Quelles perles avez-vous pu dénicher faire ainsi ? Vos réponses serviront à la rédaction d’un article. Merci.