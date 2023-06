Il a fait causer tout le week-end. Est-ce que tu l’as senti ? Et ça t’a fait quoi ? Ta maison, elle a des fissures ? Dans l’ouest de la France, le tremblement de terre survenu vendredi peu après 18h30 était dans toutes les têtes. Enregistré à une magnitude entre 5,3 et 5,8, le séisme a provoqué quelques dégâts autour de l’épicentre situé non loin de Niort. Dans plusieurs villages, dont celui de Laigne (Deux-Sèvres), d’importantes fissures sont apparues dans des maisons d’habitation. Une église de Saint-Hilaire-la-Palud a également souffert, occasionnant la mise en place d’un périmètre de sécurité. A Cram-Chaban (Charente-Maritime), épicentre du tremblement de terre, des sépultures ont été endommagées par des chutes de pierre de l’église dominant le cimetière. Deux répliques de magnitude 5 et 3,7 ont été enregistrées dans la nuit de vendredi à samedi.





tout va bien à la centrale de Chinon. Aucune alarme de systèmes de surveillance des réacteurs n'a été enregistrée — EDF Chinon (@EDFCHINON) June 16, 2023



Décrit comme « très fort », ce séisme fait partie des plus puissants enregistrés en France. Le record semble avoir été établi en 1909 dans le sud-est avec une secousse de 6,2 qui avait fait 46 morts et 250 blessés. Ce week-end, les spécialistes du nucléaire français ont scruté avec attention les systèmes d’alarme des centrales situées dans le secteur.

D’après l’Autorité de sûreté nucléaire, la première secousse et ses deux répliques n’auraient causé aucune alerte majeure. L’ASN reconnaît que « le séisme a été ressenti dans les bâtiments administratifs des centrales de Civaux, Blayais et Chinon ». Avant de préciser : « il n’a pas entraîné le déclenchement des alarmes liées à l’ébranlement des bâtiments réacteurs. »

La plus proche centrale est à 100 km

D’après l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), le site le plus proche de l’épicentre du séisme est l’irradiateur de Pouzauges (Vendée) qui est localisé à environ 60 km. La centrale nucléaire de Civaux est quant à elle distante de 100 km, celle du Blayais est à 115 km et le site de Chinon est situé à 130 km de l’épicentre.