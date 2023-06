Le ciel devrait tonner de façon moins violente ce lundi en France. Après la dégradation orageuse de dimanche, la vigilance orange a été levée par Météo-France dans son dernier bulletin de 06 heures du matin.

Le temps sera toutefois encore instable sur de nombreuses régions, prévoit Météo-France. Sur un axe s’étirant de la Nouvelle-Aquitaine et des Pays-de-la-Loire à l’Ile-de-France, au Grand-Est et à la Bourgogne en passant par la région Centre, quelque 63 départements sont ainsi toujours en vigilance jaune principalement pour des orages.

Le retour de la vigilance orange « n’est pas exclu »

Des salves orageuses vont donc encore se produire. Les plus fortes sont attendues en cours d’après-midi, puis en soirée, de la région Centre-Val-de-Loire et la Bourgogne vers les frontières allemandes. A noter le caractère brusque et rapide de ces dégradations orageuses. Météo-France rappelle ainsi que « les incertitudes sont très marquées en termes de ciblage géographique, autant qu’en termes d’intensité. Une montée en niveau orange de la vigilance orages n’est pas exclue. Il conviendra par conséquent de suivre les éventuelles réactualisations de la vigilance en cours de journée ».

⚠️ ⛈️ 🟡 #Vigilance #orages



Situation à nouveau fortement orageuse ce #lundi. On surveillera notamment ces développements orageux l'après-midi et en soirée, du Centre Val-de-Loire aux frontières allemandes.



👉 https://t.co/w5OGXbEEhP pic.twitter.com/PokYXblGcw — Météo-France (@meteofrance) June 19, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Dimanche, une vague d’orages a traversé une partie de la France, causant en Normandie et en Ile-de-France des inondations, une mini-tornade, des perturbations dans la circulation des trains ainsi que des coupures de courant. Dans l’après-midi, 44 départements avaient été placés en vigilance orange, des Hauts-de-France au Sud-Ouest.