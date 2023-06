Ils lèvent le camp. Les opposants à la ligne ferroviaire Lyon-Turin quittent progressivement le site de La Chapelle, en Savoie, à l’issue d’une nuit calme selon la gendarmerie. « Aucun événement majeur n’a été constaté durant la nuit (de samedi à dimanche). Les 2.000 gendarmes et policiers restent mobilisés afin de garantir la sécurité de l’ensemble du département de la Savoie », ont ajouté les forces de l’ordre.

La journée doit être consacrée à des tables rondes, des colloques, des assemblées ce dimanche. « C’est un temps pour se rassembler, pour débattre, pour envisager la suite », a précisé Pina, porte-parole des Soulèvements de la Terre, une des organisations à l’origine de la manifestation non déclarée qui a réuni samedi plus de 4.000 personnes selon les organisateurs et plus de 3.000 selon les autorités.

Une cinquantaine de blessés graves, selon les organisateurs

Les opposants à la ligne ferroviaire ont manifesté samedi après-midi sur une route de la vallée de la Maurienne, occupant brièvement l’autoroute A43, et affrontant les forces de l’ordre au niveau de Saint-Rémy-de-Maurienne. « 96 ressortissants étrangers, connus des services, ont été refoulés à la frontière. Plus de 400 objets dangereux ont été saisis lors des contrôles en amont. Soutien aux 12 gendarmes blessés », avait résumé dans un tweet le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.





Merci aux 2000 policiers et gendarmes qui ont été mobilisés ce jour pour faire respecter l’ordre républicain.

Merci aux 2000 policiers et gendarmes qui ont été mobilisés ce jour pour faire respecter l'ordre républicain.

En raison de la dangerosité du parcours et des forts risques de troubles à l'ordre public, le Préfet de Savoie avait interdit cette manifestation. Décision qui a été… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 17, 2023







Le préfet de Savoie François Ravier avait fait état d’un blessé léger côté manifestants tandis que les organisateurs ont évoqué une cinquantaine de blessés graves, six hospitalisations dont deux pronostics fonctionnels engagés.

Selon la préfecture, de 300 à 400 « radicaux se sont constitués en black bloc ». Des échauffourées avaient interrompu les discussions entre les autorités et des élus, qui demandaient une prolongation au parcours initial.