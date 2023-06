Un peu plus d’un mois après son suicide, la douleur reste vive. Environ un millier de personnes ont marché ce dimanche Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) en hommage à Lindsay. L’adolescente de 13 ans avait mis fin à ses jours le 12 mai dernier, victime de harcèlement scolaire.

Les deux cortèges, un avec ses proches et un suivant avec des citoyens, ont défilé parfois en silence mais aussi en délivrant quelques messages. Comme celui-ci écrit sur une vaste banderole « Justice pour Lindsay - Non au harcèlement scolaire ».

La mère de la victime, très émue, a lu un message au micro. « C’est toute une nation qui vibre à l’unisson pour crier sa colère et sa tristesse. Pour réclamer faut et fort ''plus jamais ça''. Au-delà de ce drame personnel, nous adressons à tous les enfants qui sont dans la souffrance, à toutes les victimes de harcèlement. Nous voulons leur dire qu’ils ne sont pas seuls. Un élan de solidarité est né et de cette dynamique jaillira un changement radical […] C’est un souffle d’espoir qui accompagne cette marche blanche en honneur d’une fille étincelante. »

Dans cette affaire, quatre mineurs avaient été mis en examen fin mai pour « harcèlement scolaire ayant conduit au suicide ». Une personne majeure a, elle, avait été mise en examen pour « menaces de mort ». Toutes sont placées sous contrôle judiciaire.