« En être ». C’est avec ces deux mots que Justin* décrit sa présence au camp organisé par les Soulèvements de la terre en Maurienne (Savoie) contre la ligne ferroviaire grande vitesse Lyon-Turin. Ce trentenaire, travailleur agricole, habitué aux luttes écologistes depuis sa première jeunesse, a « regretté ne pas pouvoir être Sainte-Soline ». Entre activité professionnelle et vie de famille, difficile « d’en être » à tous les coups. Moins loin de chez lui, donc, il ne voulait pas rater ce week-end « historique » de mobilisation.

Un week-end qui « permet de rouvrir un dossier qui avait l’air clos depuis dix ans », estime Lorenzo, un des porte-paroles italiens du mouvement au cours d’une conférence de presse marquée notamment par le survol d’un hélicoptère de la gendarmerie.

« Les élus devant ! », les pourparlers échouent

Comme Justin, venu avec trois amis, un peu plus de 3.000 personnes environ ont fait le déplacement dans cette vallée encaissée dominée par plusieurs sommets, sur lesquels finissent de fondre les neiges hivernales. Pourtant, le soleil est écrasant, ce samedi, lorsque le cortège s'élance aux alentours de 13 heures, chauffé par les prises de parole de représentants des différentes organisations. « Le briefing ! », a réclamé à plusieurs reprises l’auditoire, trouvant le temps long et pressé de partir en manifestation, quoique interdite par la préfecture et dont le trajet a été gardé secret jusqu’à son départ.

Derrière la banderole de tête annonçant « La montagne se soulève », se mêlent jeunes aux visages camouflés, militants équipés de casques, de parapluies et de masques à gaz, personnes plus âgées se protégeant du soleil sous un chapeau de paille. « Faites attention à vous », souffle une dame à un groupe de jeunes en train de revêtir des équipements de protection. « Faites le plein de cailloux, il faut reboucher le tunnel », lance pour sa part, ironiquement, une jeune femme en tenue de black bloc. C'est chose faite en nombre, bien servie par la voie ferrée longeant lune bonne partie des deux kilomètres de parcours qui sépare le camp de base, situé sur la commune de la Chapelle, du premier barrage des forces de l’ordre.

Le cortège s’arrête alors à quelques centaines de mètre de la position tenue par les gendarmes : « Les élus devant ! », est-il demandé, afin que ceux présents, comme la cheffe parlementaire LFI Mathilde Panot, venue aux côtés de plusieurs élus Verts et LFI, tentent une solution négociée. Banderoles renforcées et quelque 300 à 400 manifestants déterminés prennent alors l’avant du cortège. Les pourparlers échouent et, les élus partis, les cailloux finissent rapidement par voler en direction des gendarmes, qui interdisent aux manifestants le passage d’un pont enjambant la route départementale, l’autoroute A43 et la rivière Arc.

« Vous ne passerez pas » annonce une banderole du cortège figurant Gandalf et sa célèbre réplique du Seigneur des anneaux. Ils ne pensaient sans doute pas qu’il s’agirait d’eux. Il s’agit plus certainement de panache. De brefs affrontements se poursuivent de façon sporadique jusqu’à presque 18 heures, au rythme des survols de l’hélicoptère de la gendarmerie. Une centaine de manifestants, parmi les 300-400 les plus déterminés, traversent la rivière au fort courant, pour occuper brièvement l’autoroute.









Face au pont des gendarmes, quelques barricades sont formées avant que les manifestants ne se décident, sous la pression de l’action des gendarmes et éreintés par cette journée, à faire demi-tour.

Le cortège s’en retourne vers son camp de base, rendant le champ de bataille de l’après-midi pour un court moment au calme, avant que les voitures et les camions n’y circulent à nouveau. Une retraite en bon ordre et en chanson : « Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis/Que maudite soit la guerre/Maudits les chars, les fusils, les combats », entonne un homme sous sa cagoule. Sur le chemin du retour, un plan d’eau. Idéal pour un bain collectif. Il faut bien éponger la sueur et les gaz lacrymogènes dans un « doux mélange d’érotisme et de politique », fait remarquer une jeune femme.