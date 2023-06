De brèves échauffourées ont eu lieu samedi peu après le départ de la manifestation contre la ligne ferroviaire grande vitesse Lyon-Turin, qui rassemble près de 5.000 manifestants écologistes selon les organisateurs et plus de 3.000 selon les autorités, dans la vallée de la Maurienne (Savoie). Vers 15 heures, quelques manifestants ont lancé des pierres contre les forces de l’ordre près de Saint-Rémy-de-Maurienne, hors de la zone d’interdiction délimitée par la préfecture de Savoie.

Les forces de l’ordre ont fait « usage de gaz lacrymogènes par les forces de l’ordre pour maintenir les manifestants hostiles à distance à la suite de jets de projectiles », a indiqué la gendarmerie. Des protestataires ont ensuite envahi la voie ferrée à proximité, alors que la circulation des trains a été stoppée en raison de la situation en début d’après-midi, selon la SNCF.

« Il y a quelques jours, les pro Lyon-Turin étaient seulement 100 »

Le cortège s’était ébranlé dans le calme en milieu de journée à l’appel d’une dizaine d’organisations, dont les Soulèvements de la Terre, menacés de dissolution par le ministère de l’Intérieur, et les No-Tav italiens, mobilisés contre un chantier « pharaonique » jugé « néfaste » pour l’environnement, la biodiversité et les ressources en eau. Le départ de cette manifestation non déclarée s’est fait depuis la commune voisine de La Chapelle, située hors du périmètre d’interdiction préfectorale.

« Notre nombre est un signal politique (…) il y a quelques jours, les pro Lyon-Turin se sont réunis, ils étaient seulement 100, nous sommes des milliers à dire que nous voulons l’arrêt de ce projet inutile », a déclaré la cheffe parlementaire LFI Mathilde Panot, présente dans le cortège avec plusieurs élus Verts et LFI, avant les incidents. « Il n’y avait pas de raisons de ne pas autoriser cette manifestation dès lors qu’elle est dans un esprit non violent et nous, on prônera toujours des logiques de non-violences », a pour sa part souligné la sénatrice EELV Fabienne Grebert.









Avec un groupe d’élus, la sénatrice a essayé de négocier le parcours avec les autorités pour « aller un peu plus loin », alors que les manifestants patientaient sous un soleil torride sur une petite route à proximité de Saint-Rémy-de-Maurienne. Les échauffourées sont intervenues après ces négociations.