La Terre a tremblé. Une seconde fois. En France. Une réplique sismique de magnitude 5 a été ressentie aux premières heures ce samedi dans les Deux-Sèvres, après une première secousse vendredi soir, a indiqué la préfecture. Cette réplique fait suite au « très fort » séisme qui a effrayé la population d’une grande partie de l’ouest du pays vendredi soir, sans faire de dégâts majeurs selon les autorités.





#Niort. Nouveau séisme ressenti à Niort ce samedi matin à 4h27.

D’une magnitude de 5,3 à 5,8 selon le Réseau national de surveillance sismique (Renass) et le Bureau central sismologique français (BCSF), la violente secousse s’est produite à 18h38 dans la commune de Cram-Chaban (Charente-Maritime), près de Mauzé-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres), à mi-chemin entre La Rochelle et Niort. En France métropolitaine, le dernier séisme d’une magnitude supérieure à 5 remontait à 2019 et s’était produit dans la Drôme.

« Une secousse d’une magnitude de 5 a été ressentie ce matin à 4h27 dans le même secteur des #DeuxSevres », a indiqué la préfecture ce samedi matin dans un communiqué. « Les pompiers sont mobilisés et procèdent à des actions de reconnaissance, pour répondre aux appels et vérifier l’état des bâtiments, en particulier ceux fragilisés lors de la première secousse de vendredi soir » a ajouté la préfecture des Deux-Sèvres. « Soyez prudents et éloignez-vous des édifices qui vous paraissent fragiles », conseille également le document.