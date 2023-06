Il était 18h39 quand le bâtiment s’est mis à trembler. Une légère ondulation qui a jeté un silence dans notre petite rédaction. Dans la chaleur et la moiteur d’un vendredi soir, la terre a tremblé à Rennes. La capitale bretonne n’est pas la seule à avoir été touchée. D’après les témoignages d’internautes, le tremblement de terre a également été ressenti à Nantes, à Angers et à Bordeaux. Mais c’est autour de Niort que le séisme a été le plus puissant. D’après le Réseau national de surveillance sismique (Renass), l’épicentre se situerait à quelques kilomètres du chef-lieu, des Deux-Sèvres.

La magnitude est encore à confirmer mais les premières tendances du Renass font état d’une secousse à 5,9. « Cet évènement a été détecté automatiquement et a besoin d’être confirmé par l’un de nos analystes », prévient le réseau. La ville de Niort a appelé ses habitants à ne pas paniquer après cette secousse.





A Niort la maison a bougé serieusement .2 secousses successives violentes et bruyantes.un peu impressionnant — KBarret💉💉💉💉💉🇫🇷🇪🇺#JesuisCharlie.SoutienFDO (@KB122121) June 16, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







Sur les réseaux sociaux, les habitants de l’ouest de la France ont rapidement fait part de leur surprise. « Ma fille a crié car les vitres tremblaient. Moi, j’étais sur le canapé, ça bougeait vraiment beaucoup », témoigne une Rennaise. « J'étais en train d'écouter de la musique avec les écouteurs quand j'ai aperçu ma TV en train de bouger. Je sentais mes fesses vibrer aussi. J'ai jeté mes écouteurs et prié pour que tout revienne à la normale. Ça a duré quelques secondes », témoigne un habitant de la périphérie rennaise. « La maison a craqué de partout », ajoute Marine.