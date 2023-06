La préfecture du Vaucluse a annoncé vendredi la levée partielle des mesures de restriction d’usage de l’eau dans le département, rendue possible par les pluies « significatives » tombées depuis la mi-mai. « Grâce aux apports pluviométriques significatifs tombés depuis la mi-mai, on observe une évolution globalement favorable de la situation hydrologique sur plusieurs bassins, en particulier sur le débit des cours d’eau et l’humidité des sols », détaille la préfecture dans un communiqué.

Les nappes phréatiques toujours en difficulté

« Cependant, ces pluies de fin de printemps n’ont permis qu’une amélioration relative des nappes phréatiques », ajoutent les services de l’Etat, qui soulignent en particulier que la situation reste difficile dans les bassins du Lez provençal et des Sorgues.

En conséquence, le bassin du Lez provençal reste maintenu en situation d’alerte renforcée, et celui des Sorgues en situation d’alerte, mais les mesures de restriction d’usage de l’eau sont levées dans tous les autres bassins du département, qui restent toutefois placés en situation de vigilance.

« Cette levée de mesures de restriction peut être revue à tout moment en fonction de l’évolution de la situation hydrologique. Dans ce cadre, même en situation de vigilance, la préfète de Vaucluse fait appel au civisme de chacun pour mettre en application ces mesures et pour réduire au strict nécessaire sa consommation d’eau », conclut la préfecture.

Après un hiver sans précipitations notables dans le Sud-Est de la France, la fin du printemps a été marquée par de nombreuses averses orageuses dans la région, qui ont entraîné également dans le Gard et les Bouches-du-Rhône un allègement au moins partiel des mesures de restriction d’usage de l’eau.