Ils ne veulent pas refermer le dossier du terrible accident qui a entraîné la mort de trois migrants le 12 octobre 2021 sur une voie ferrée de Ciboure (Pyrénées-Atlantiques). Un survivant et des proches des victimes viennent de déposer une nouvelle plainte avec constitution de partie civile auprès d’un juge d’instruction du tribunal de Bayonne pour dénoncer « le verrouillage des frontières qui fait prendre des risques inconsidérés aux exilés », précise leur avocat Gabriel Lassort. Le jour du drame, vers 5 heures, quatre Algériens ont été happés par un TER alors qu’ils longeaient les rails à pied afin d’échapper à d’éventuels contrôles de police, plusieurs kilomètres après avoir franchi la frontière franco-espagnole. Trois d’entre eux décédaient sur le coup, le quatrième étant grièvement blessé.

Une première plainte, visant un passeur qui aurait drogué les victimes, avait été classée sans suite l’an dernier, faute d’analyses toxicologiques probantes. Au moment de l’accident, les victimes s’étaient allongées pour se reposer de leur marche nocturne et n’auraient pas entendu le train arriver.













Cette deuxième plainte met en cause le « rétablissement irrégulier des contrôles aux frontières intérieures de la France » et l’action des forces de l’ordre qui « ne peuvent ignorer qu’en renforçant sans cesse les obstacles physiques à la circulation des personnes (…) elles contribuent directement, mécaniquement, à la multiplication d’accidents graves et de décès », détaille Gabriel Lassort. Pour l’avocat, le drame de Ciboure découle directement de cette politique : « Les exilés prennent des risques absolus pour tenter de passer. Pour preuve, la veille, deux des victimes avaient déjà tenté leur chance autrement et s’étaient fait refouler. »

Au moins 12 morts en deux ans dans cette zone

Au Pays basque, trois points de passage frontaliers sont fermés depuis 2021, dont un pont piétonnier d’Hendaye, pour « lutter contre l’immigration clandestine et la menace terroriste ». Les associations d’aide aux migrants s’insurgent de cette « omniprésence policière ». Dans un rapport publié en mai, plusieurs ONG, dont Amnesty International et Médecins du Monde, recensent « au moins 12 » décès en 2021 et 2022 dans la zone, dont cinq migrants noyés après avoir tenté de franchir la Bidassoa, fleuve frontalier du Pays basque.