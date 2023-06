Le week-end bat son plein et vous roulez à toute vitesse sur une départementale du Doubs, en région Bourgogne-Franche-Comté. Sur la route, une vache comme élément décoratif vous fait comprendre que vous êtes bien arrivés près de Montbéliard. Toutefois, lorsque vous passez devant elle à 100 km/h - soit 10 km/h de plus que la vitesse imposée - celle-ci émet un flash. Ce n’était pas une simple vache, mais bien un radar déguisé.

Depuis 2015, la photo de cette vache radar circule régulièrement sur Facebook. Le texte qui accompagne la publication précise : « Regardez bien cette vache : c’est un radar ! Et cinq prototypes similaires sont actuellement testés dans les trois départements concernés. Celui-ci se trouve dans les environs de Pontarlier (Doubs) et il ressemble à s’y méprendre à une vache Montbéliarde. Faites tourner un max ». Mais cette information est fausse et provient d’un média satirique.

FAKE OFF

Depuis plusieurs années, l’image de cette vache montbéliarde utilisée en radar circule sur les réseaux sociaux. Fréquemment, très fréquemment. Pourtant l’information selon laquelle ce radar vache a déjà été installé à Pontarlier, dans le Doubs, a tout l’air d’être fausse.

Premier indice : en effectuant une recherche d’image inversée, nous retrouvons la même image publiée sur un site polonais, nommé « Niebezpiecznik » [Danger en français]. Selon ce dernier, la vache radar aurait cette fois été vue sur des routes suisses.

Une « agence de presque »

Initialement, l’information provient d’un média appelé « L’écho de la boucle ». Publié le 7 mars 2015, l’article révélait que dans trois départements (Doubs, Jura et la Côte d'Or), la Gendarmerie nationale testerait « un radar fixe particulièrement difficile à repérer ». « Dès la semaine prochaine, on va positionner ce radar dans un pré au bord de la route. Il sera quasiment indétectable. Les automobilistes feraient bien de lever le pied », précise également un des responsables du projet, nommé le commandant Zergignac. L’article conclut également que l’expérimentation pourrait être étendue sur l’ensemble du territoire dès l’année 2016.

Alors pourquoi pas ? L’information semblerait plausible à première vue. Mais il faut s’interroger sur le média sur lequel l’actualité a été publiée initialement. Sur la description du compte Twitter de l’Echo de la Boucle, on peut lire : « Le site d’info qui vous relate presque la vérité. Désormais agence de presque ». Dans la rubrique « A Propos », le site ajoute : « Les articles publiés sur ce site sont tous écrits dans un but parodique, satirique, humoristique. Souvent les trois à la fois. Tout est faux et nous n’en avons même pas honte ».

Le radar, un objet à fake news

Depuis une dizaine d’années, le média satirique Echo de la Boucle - une sorte de Gorafi à l’échelle locale bisontine - détourne l’actualité à travers un site aux allures de média traditionnel. Dans une interview accordée à France 3 Régions en avril dernier, les auteurs avouent même que le radar vache figure parmi leurs articles qui ont le mieux marché.

Plus généralement, le sujet des radars alimente de nombreux fantasmes sur les réseaux sociaux. Au mois de février, par exemple, nous nous intéressions au cas d’une vielle fake news autour d’un radar caché. Mais il ne s’agissait pas d’un radar, mais d’un appareil pour mesurer le flot de circulation.