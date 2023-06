Maintenant, oui.

Depuis le 10 mai dernier, les résidentes et résidents de l’Ehpad des Girondines, dans le 7e arrondissement de Lyon, bénéficient de séances de boxe thérapie. Le concept, très apprécié et imaginé par la boxeuse professionnelle Lisa Lambonney et la médecin psychiatre Céline Candillet, est amené à être pérennisé. Les néo boxeuses et boxeurs sont même prêts à monter sur le ring… À quand les tournois entre maisons de retraite ?