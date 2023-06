« Une hausse inédite. » Depuis la sortie progressive de la pandémie de coronavirus, les demandes de passeports et de cartes d’identité n’ont cessé d’augmenter. Du jamais vu. A tel point que les délais d’obtention explosent. Afin de réduire ses délais, le ministère de l’Intérieur a mis en place un plan d’urgence qui se décline également dans le Rhône.

A Lyon et Saint-Priest, deux nouveaux centres temporaires ouvriront dès lundi et pour quatre mois. Chacun sera équipé de dix guichets. Le premier se trouvera dans l’annexe de l’Hôtel de ville de Lyon, place Louis Pradel. Le second sera à Saint-Priest, au sein de l’Espace Marboise. Les prises de rendez-vous se font sur Internet : www.lyon.fr/demarches ou www.espaces-citoyens.net.