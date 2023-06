La mesure est déjà en vigueur dans des sites mondialement connus comme le Machu Picchu, l’archipel de Fernando de Noronha au Brésil ou la mythique plage de Maya Bay en Thaïlande. Face au tourisme de masse, quelques destinations ultra-touristiques ont pris les devants en mettant en place des quotas de visiteurs pour mieux réguler les flux. En France, le parc des Calanques de Marseille et les îles varoises de Porquerolles et de Port-Cros en ont fait de même ces dernières années afin de protéger leur beauté naturelle. Cet été, ce sera au tour de l’île bretonne de Bréhat de s’y mettre avec une jauge de 4.700 visiteurs maximum par jour en semaine du 14 juillet au 25 août. « On a atteint en 2021 et 2022 des pics à 6.000 personnes sur une journée, justifie le maire de l’île, Olivier Carré. On ne pouvait pas continuer sur cette voie car cela devenait préjudiciable pour tout le monde. On a donc opté pour une stratégie du pas plus, mais mieux. »

