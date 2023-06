Un homme a été interpellé au volant de son utilitaire. L’ensemble de son chargement, utilitaire et remorque dépassait très largement le maximum autorisé de 6,5 tonnes. Les gendarmes du peloton autoroute de Gallargues, dans le Gard, ont procédé à la pesée du véhicule qui affichait près du double du poids autorisé, soit 12,3 tonnes.

« Le conducteur s’est donc acquitté d’une amende de 900 euros et a dû trouver le moyen de faire expédier autrement les 5,8 tonnes de chargement en excédant, précisent les gendarmes. A défaut, soit il jetait les objets, soit il restait sur place. »

« La surcharge accroît le risque de survenue d’accident mais aussi leur gravité »

« L’excès pondéral va induire de multiples risques mécaniques, comme l’instabilité (renversement et déportation directionnelle), la défaillance des freins, une maniabilité et puissance restreinte, ou encore la surchauffe des pneus (en allant de leur lissage jusqu’à l’éclatement), détaille l’observatoire national interministériel de la Sécurité routière. La surcharge est doublement néfaste dans le sens où elle va non seulement accroître le risque de survenue d’accident mais aussi leur gravité. »