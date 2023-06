Comment des nuits toujours plus chaudes vont perturber notre santé

Rêves bleus, verts, oranges ou jaunes… Ils risquent d’être de plus en plus rares au rythme de nuits de plus en plus chaudes. Avec le réchauffement du climat, il sera plus difficile de bien dormir. Après un été 2022 particulièrement brûlant, la tendance ne devrait que s’accélérer et se renforcer dans les années à venir.

Pourtant, le sommeil est un élément clef pour une bonne santé, qu’elle soit mentale ou physique. Alors, quel impact risque d’avoir des records de températures toujours plus réguliers et sur des durées toujours plus longues pour notre quotidien et notre hygiène de vie et comment s’y préparer ?

L’endormissement, une question de température externe et interne

Pour s’endormir, il faut que la température de notre corps baisse. Quand la température extérieure est trop élevée, il est ainsi plus difficile de faire diminuer cette température interne. « Il y a une relation très étroite entre la température externe et la régulation du sommeil, c’est pourquoi quand il fait très chaud, on a du mal à dormir et cela fragmente le sommeil », explique Armelle Rancillac, neuroscientifique spécialiste du sommeil à l’Inserm et au Collège de France.

Pendant des périodes de canicules, « l’architecture du sommeil est altérée », ajoute Mireille Barreau, sophrologue, spécialiste du sommeil et auteure de Destination sommeil (Mardaga). « Dans la phase de sommeil lent, la température interne baisse, en revanche, lors des phases de sommeil paradoxal, celles pendant lesquelles on fait des rêves qui peuvent être très intenses, la température monte et c’est très énergivore, c’est pourquoi, lors de grosses chaleurs, ce sommeil paradoxal peut être écourté pour limiter la hausse de la température », développe-t-elle. Or, on a besoin de ce sommeil paradoxal notamment pour réguler nos émotions, gérer le stress de la journée.

Les conséquences négatives de la dette de sommeil

La fragmentation du sommeil entraîne des effets très négatifs sur notre santé et donc notre quotidien qui ne se résument pas aux yeux gonflés et aux cernes. Quand on dort mal, notre sommeil est moins profond, on va fatalement être plus fatigué le lendemain. Le corps a la faculté de rattraper le sommeil perdu la nuit suivante, sauf si, encore une fois, il fait trop chaud pour bien dormir.

Alors on va accumuler une dette de sommeil et « c’est la porte ouverte à de nombreuses pathologies, des difficultés cardiovasculaires, des problèmes de régulation de la glycémie et donc du surpoids, voire, dans les cas à long terme, du diabète de type 2, énumère Armelle Rancillac. Cela peut même affecter la santé mentale et provoquer des problèmes de dépression car le sommeil permet de réguler les émotions. Des études montrent même que la dette de sommeil accumulée peut être un facteur de la maladie d’Alzheimer. »

Le manque de sommeil, notamment paradoxal, « va avoir un effet sur la régulation émotionnelle, notre empathie et donc notre vivre ensemble », alerte encore Mireille Barreau. De fait, la fatigue va également avoir une incidence sur notre quotidien, particulièrement au travail. Plus on est somnolent, moins on est productif. Notre humeur va également être polluée par la fatigue, on devient plus irritable, moins serein. Santé, économie, lien social, etc., le sommeil a donc un rôle déterminant dans notre société.

Des solutions pour s’adapter

Notre corps aux capacités incroyables pourra-t-il s’adapter à ces situations climatiques qui évoluent ? Peu probable. Ces évolutions biologiques se font sur des milliers d’années. Alors selon Flore Sinturel, docteure en biologie, « la hausse de la température de la planète va être plus rapide que nos capacités d’adaptation en tant qu’espèce. » Toutefois, certaines études montrent, d’après Armelle Rancillac, que la température corporelle a tendance à baisser étant passée de 37 °C à 36,5 °C. Ça ne sera pas suffisant.

Il faudra alors miser sur une adaptation plus concrète et pratique. Pour faire baisser la température du corps avant de s’endormir, il existe différentes techniques, comme celle d’une courte douche fraîche avant le coucher ou bien « faire du sport en milieu de journée pour faire monter artificiellement la température du corps et la faire baisser de la même manière à la nuit tombée », propose Armelle Rancillac. Il faut également faire attention à s’hydrater, mais pas trop pour ne pas devoir se lever pour le pipi du milieu de la nuit. Eviter également l’alcool ou le café avant d’aller au lit. La fenêtre ouverte peut aussi procurer un peu d’air frais dans la chambre, toutefois, gare aux pièges de la luminosité et du bruit qui, eux aussi, ont un effet négatif sur le sommeil.

L’option de la sieste au travail est également plébiscitée par les expertes du sujet. Un bon outil pour regagner de la productivité au travail, et cela même sans dette de sommeil. « Nous avons deux appels du sommeil, le premier le soir et l’autre en début d’après-midi, lorsqu’on se met à bâiller, à avoir quelques frissons… », explique Mireille Barreau qui milite pour que les employés « apprennent à faire la sieste ». Elle doit être de vingt minutes maximum pour ne pas descendre dans une phase de sommeil profond, au risque d’être contreproductive et de rendre difficile l’endormissement le soir venu. Cet endormissement si précieux à une bonne nuit de sommeil, pleine de rêves et peu importe leur couleur.